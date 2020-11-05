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Токен за победу Трампа подешевел более чем в 6 раз

Ведомости

Токен Trumpwin, выпущенный биржей FTX в честь президентских выборов в США, подешевел более чем в шесть раз во время подсчета бюллетеней после завершения голосования 3 ноября (09:00 4 ноября по Москве), свидетельствуют данные биржи. Он достиг максимальной цены $0,81 06:05 4 ноября и за сутки подешевел до $0,12.

В случае переизбрания Трампа на второй президентский срок цена одного такого токена достигнет максимального значения в $1. Если же республиканец проиграет, токен обесценится. 

Самого низкого уровня стоимость Trumpwin достигла в 03:30 — $0,07. К 15:50 мск она немного подросла и составила $0,12.

При этом альтернативный токен — Trumplose — наоборот, подорожал до $0,88. В 05:45 он достигал максимальной цены в $0,92, тогда как за несколько часов до завершения голосования падал до минимума в $0,24.

Стоимость токена за победу Трампа падает на фоне подсчета бюллетеней избирателей. По данным Fox News, действующий президент США проигрывает своему оппоненту от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену по количеству голосов выборщиков: у кандидатов их по 214 и 264 соответственно. Для победы в выборах необходимо набрать 270 голосов из 538 возможных.

Ранее по теме: Fox News: Байден станет президентом США при победе в Неваде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных