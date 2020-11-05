Токен за победу Трампа подешевел более чем в 6 раз

Токен Trumpwin, выпущенный биржей FTX в честь президентских выборов в США, подешевел более чем в шесть раз во время подсчета бюллетеней после завершения голосования 3 ноября (09:00 4 ноября по Москве), свидетельствуют данные биржи. Он достиг максимальной цены $0,81 06:05 4 ноября и за сутки подешевел до $0,12.