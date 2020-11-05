Токен за победу Трампа подешевел более чем в 6 раз
Токен Trumpwin, выпущенный биржей FTX в честь президентских выборов в США, подешевел более чем в шесть раз во время подсчета бюллетеней после завершения голосования 3 ноября (09:00 4 ноября по Москве), свидетельствуют данные биржи. Он достиг максимальной цены $0,81 06:05 4 ноября и за сутки подешевел до $0,12.
В случае переизбрания Трампа на второй президентский срок цена одного такого токена достигнет максимального значения в $1. Если же республиканец проиграет, токен обесценится.
Самого низкого уровня стоимость Trumpwin достигла в 03:30 — $0,07. К 15:50 мск она немного подросла и составила $0,12.
При этом альтернативный токен — Trumplose — наоборот, подорожал до $0,88. В 05:45 он достигал максимальной цены в $0,92, тогда как за несколько часов до завершения голосования падал до минимума в $0,24.
Стоимость токена за победу Трампа падает на фоне подсчета бюллетеней избирателей. По данным Fox News, действующий президент США проигрывает своему оппоненту от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену по количеству голосов выборщиков: у кандидатов их по 214 и 264 соответственно. Для победы в выборах необходимо набрать 270 голосов из 538 возможных.