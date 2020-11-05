Fox News: Байден станет президентом США при победе в Неваде

Ранее, 4 ноября, Трамп обвинил демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал. О нечестной борьбе соперников действующий президент США заявил сразу после завершения голосования. Он предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден.