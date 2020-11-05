Fox News: Байден станет президентом США при победе в Неваде
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден почти набрал необходимые для победы в выборах 270 выборщиков, следует из данных Fox News. Сейчас у него их 264, в то время как у действующего главы государства Дональда Трампа — 213.
Для того, чтобы стать президентом, Байдену нужно победить в штате Невада, который как раз гарантирует недостающие 6 голосов выборщиков. Сейчас, после обработки 75% бюллетеней, бывший вице-президент лидирует там: у него 49,3% голосов. Однако Трамп несильно отстает от соперника. На данный момент действующего президента поддержали 48,7% избирателей.
Если Трампу удастся взять первенство в Неваде, у него будут шансы победить в выборах, поскольку остальные «колеблющиеся» штаты — Аляска, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия — пока склоняются в его сторону.
Вчера кандидаты «боролись» за победу в штате Мичиган, дающей 16 голосов выборщиков. В итоге голоса были отданы Байдену, после чего штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и заявил о намерении обратиться с исками в суды Мичигана и Висконсина, чтобы пересчитать бюллетени.
Ранее, 4 ноября, Трамп обвинил демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал. О нечестной борьбе соперников действующий президент США заявил сразу после завершения голосования. Он предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден.