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Fox News: Байден станет президентом США при победе в Неваде

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Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден почти набрал необходимые для победы в выборах 270 выборщиков, следует из данных Fox News. Сейчас у него их 264, в то время как у действующего главы государства Дональда Трампа — 213. 

Для того, чтобы стать президентом, Байдену нужно победить в штате Невада, который как раз гарантирует недостающие 6 голосов выборщиков. Сейчас, после обработки 75% бюллетеней, бывший вице-президент лидирует там: у него 49,3% голосов. Однако Трамп несильно отстает от соперника. На данный момент действующего президента поддержали 48,7% избирателей.

Если Трампу удастся взять первенство в Неваде, у него будут шансы победить в выборах, поскольку остальные «колеблющиеся» штаты — Аляска, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия — пока склоняются в его сторону.

Вчера кандидаты «боролись» за победу в штате Мичиган, дающей 16 голосов выборщиков. В итоге голоса были отданы Байдену, после чего штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и заявил о намерении обратиться с исками в суды Мичигана и Висконсина, чтобы пересчитать бюллетени.

Ранее, 4 ноября, Трамп обвинил демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал. О нечестной борьбе соперников действующий президент США заявил сразу после завершения голосования. Он предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден.

Ранее по теме: Штаб Трампа потребовал остановить подсчет голосов в Мичигане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных