Госдолг 19 стран еврозоны впервые превысит их суммарный ВВП

«Отражая всплеск дефицита, совокупное отношение долга к ВВП еврозоны, по прогнозам, подскочит примерно на 15 п. п. в этом году, достигнув почти 102%, и продолжая расти примерно на 1 п. п. кумулятивно в течение 2021 и 2022 годов», — следует из документа. В прогнозе отмечается, что вторая волна коронавируса и последовавшие за ней уже вторые за год ограничительные меры в странах ЕС грозят замедлить восстановление экономик стран союза, которое началось после снятия карантина летом. Также последствия грозят ростом расходов и увеличением госдолга.