Госдолг 19 стран еврозоны впервые превысит их суммарный ВВП
Государственный долг 19 стран еврозоны в 2020 г. впервые в истории превысит 100% их суммарного ВВП, говорится в экономическом прогнозе, подготовленном Еврокомиссией (ЕК).
«Отражая всплеск дефицита, совокупное отношение долга к ВВП еврозоны, по прогнозам, подскочит примерно на 15 п. п. в этом году, достигнув почти 102%, и продолжая расти примерно на 1 п. п. кумулятивно в течение 2021 и 2022 годов», — следует из документа. В прогнозе отмечается, что вторая волна коронавируса и последовавшие за ней уже вторые за год ограничительные меры в странах ЕС грозят замедлить восстановление экономик стран союза, которое началось после снятия карантина летом. Также последствия грозят ростом расходов и увеличением госдолга.
«[Ограничения] негативно скажутся на потреблении и инвестициях, хотя и в меньшей степени, чем весной», — следует из документа. Там отмечается, что в четвертом квартале рост ВВП Евросоюза практически остановился.
«В целом ВВП ЕС, по прогнозам, сократится примерно на 7,5% в этом году, а затем восстановится на 4% в 2021 году, что меньше, чем прогнозировалось ранее, и на 3% в 2022 году», — следует из документа. Таким образом, союзный ВВП к докризисным значениям «едва ли вернется в 2022 году».
В конце июля Евростат объявил, что ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 г. снизился в годовом выражении на 14,4%, а ВВП еврозоны — на 15%. В квартальном выражении ВВП еврозоны снизился на 12,1%, а ВВП ЕС — на 11,9%. Больше всего ВВП упал в Испании (18,5%), Португалии (14,1%) и Франции (13,8%). Меньше всего — в Литве (5,1%).