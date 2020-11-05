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Госдолг 19 стран еврозоны впервые превысит их суммарный ВВП

Ведомости

Государственный долг 19 стран еврозоны в 2020 г. впервые в истории превысит 100% их суммарного ВВП, говорится в экономическом прогнозе, подготовленном Еврокомиссией (ЕК).

«Отражая всплеск дефицита, совокупное отношение долга к ВВП еврозоны, по прогнозам, подскочит примерно на 15 п. п. в этом году, достигнув почти 102%, и продолжая расти примерно на 1 п. п. кумулятивно в течение 2021 и 2022 годов», — следует из документа. В прогнозе отмечается, что вторая волна коронавируса и последовавшие за ней уже вторые за год ограничительные меры в странах ЕС грозят замедлить восстановление экономик стран союза, которое началось после снятия карантина летом. Также последствия грозят ростом расходов и увеличением госдолга.

«[Ограничения] негативно скажутся на потреблении и инвестициях, хотя и в меньшей степени, чем весной», — следует из документа. Там отмечается, что в четвертом квартале рост ВВП Евросоюза практически остановился. 

«В целом ВВП ЕС, по прогнозам, сократится примерно на 7,5% в этом году, а затем восстановится на 4% в 2021 году, что меньше, чем прогнозировалось ранее, и на 3% в 2022 году», — следует из документа. Таким образом, союзный ВВП к докризисным значениям «едва ли вернется в 2022 году». 

В конце июля Евростат объявил, что ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 г. снизился в годовом выражении на 14,4%, а ВВП еврозоны — на 15%. В квартальном выражении ВВП еврозоны снизился на 12,1%, а ВВП ЕС — на 11,9%. Больше всего ВВП упал в Испании (18,5%), Португалии (14,1%) и Франции (13,8%). Меньше всего — в Литве (5,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных