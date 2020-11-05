Курс евро упал ниже 91 рубля

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова перед выборами в США рассказала «Ведомостям», что основным фактором, влияющим на динамику рубля, являются грядущие президентские выборы в США. По ее словам, лучше всего будет, если победу в них одержит действующий президент страны Дональд Трамп.