Курс евро упал ниже 91 рубля
Курс евро к 18:46 мск составил 90,96 руб., свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Таким образом, он снизился на 1,92% с момента закрытия предыдущих торгов.
Курс доллара с момента закрытия торгов упал на 2,33%. Он приблизился к значению 77 руб. и составил 77,01 руб.
Падение стоимости валют произошло после голосования на выборах в США, которое завершилось 3 ноября.
2 ноября стоимость евро поднялась до шестилетнего максимума в 94 руб. В последний раз она была такой в декабре 2014 г. Цена доллара при этом превысила 80 руб. впервые с марта.
Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова перед выборами в США рассказала «Ведомостям», что основным фактором, влияющим на динамику рубля, являются грядущие президентские выборы в США. По ее словам, лучше всего будет, если победу в них одержит действующий президент страны Дональд Трамп.