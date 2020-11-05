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Курс евро упал ниже 91 рубля

Ведомости

Курс евро к 18:46 мск составил 90,96 руб., свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Таким образом, он снизился на 1,92% с момента закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара с момента закрытия торгов упал на 2,33%. Он приблизился к значению 77 руб. и составил 77,01 руб.

Падение стоимости валют произошло после голосования на выборах в США, которое завершилось 3 ноября.

2 ноября стоимость евро поднялась до шестилетнего максимума в 94 руб. В последний раз она была такой в декабре 2014 г. Цена доллара при этом превысила 80 руб. впервые с марта.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова перед выборами в США рассказала «Ведомостям», что основным фактором, влияющим на динамику рубля, являются грядущие президентские выборы в США. По ее словам, лучше всего будет, если победу в них одержит действующий президент страны Дональд Трамп.

Ранее по теме: Главный экономист «Альфа-банка» назвала худший для рубля итог выборов в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных