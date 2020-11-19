Медведев сообщил о выделении 210 млрд рублей на развитие российских сел
Более 210 млрд руб. направят на развитие сельских территорий в России из федерального бюджета в 2021 г., сообщил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель «Единой России» на заседании общественного совета партийного проекта «Российское село».
«Мы проводили работу с коллегами из разных ведомств, прежде всего из Минфина, по выделению средств на мероприятия, которые направлены на развитие села в рамках целого ряда программ. Общий объем этой суммы на 2021 г. составляет более 210 млрд руб.», — цитирует ТАСС Медведева. Он отметил, что из указанной суммы 31 млрд руб. будет направлен на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
По его словам, к рассмотрению проекта бюджета на трехлетний период во втором чтении подготовлена важная часть поправок, направленная на создание и модернизацию социальной инфраструктуры на селе. Медведев пояснил, что для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах. «Не в меньшей степени для развития аграрной сферы имеет (значение) и вопрос повышения уровня жизни на селе. Конечно, условия, в которых живут люди, меняются, увы, не так быстро, как агробизнес», — цитирует председателя ЕР.
Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении на пять лет «дачной амнистии», сообщала пресс-служба нижней палаты парламента.