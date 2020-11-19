Медведев сообщил о выделении 210 млрд рублей на развитие российских сел

По его словам, к рассмотрению проекта бюджета на трехлетний период во втором чтении подготовлена важная часть поправок, направленная на создание и модернизацию социальной инфраструктуры на селе. Медведев пояснил, что для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах. «Не в меньшей степени для развития аграрной сферы имеет (значение) и вопрос повышения уровня жизни на селе. Конечно, условия, в которых живут люди, меняются, увы, не так быстро, как агробизнес», — цитирует председателя ЕР.