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Медведев сообщил о выделении 210 млрд рублей на развитие российских сел

Ведомости

Более 210 млрд руб. направят на развитие сельских территорий в России из федерального бюджета в 2021 г., сообщил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель «Единой России» на заседании общественного совета партийного проекта «Российское село».

«Мы проводили работу с коллегами из разных ведомств, прежде всего из Минфина, по выделению средств на мероприятия, которые направлены на развитие села в рамках целого ряда программ. Общий объем этой суммы на 2021 г. составляет более 210 млрд руб.», — цитирует ТАСС Медведева. Он отметил, что из указанной суммы 31 млрд руб. будет направлен на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

По его словам, к рассмотрению проекта бюджета на трехлетний период во втором чтении подготовлена важная часть поправок, направленная на создание и модернизацию социальной инфраструктуры на селе. Медведев пояснил, что для развития аграрной сферы в России важен вопрос повышения уровня жизни в селах. «Не в меньшей степени для развития аграрной сферы имеет (значение) и вопрос повышения уровня жизни на селе. Конечно, условия, в которых живут люди, меняются, увы, не так быстро, как агробизнес», — цитирует председателя ЕР.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении на пять лет «дачной амнистии», сообщала пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее по теме: Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «дачной амнистии»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных