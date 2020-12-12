Мишустин утвердил состав межведомственной группы по ситуации с ценами на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары в России, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
В состав группы вошли вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель ФНС Даниил Егоров, глава ФАС Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Росстата Павел Малков и др.
Накануне Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты.
Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов, отмечается в документе.
Ранее задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин.
В пятницу Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары. В ведомстве отметили, что уже зафиксировали необоснованное повышение цен на ряд продуктов, в частности, стоимость сахара увеличилась на 71,5%, подсолнечного масла – на 23,8%, муки – на 12,9%, хлеба – на 6,3%.