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Мишустин утвердил состав межведомственной группы по ситуации с ценами на продукты

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары в России, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В состав группы вошли вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель ФНС Даниил Егоров, глава ФАС Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Росстата Павел Малков и др.

Накануне Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты.

Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов, отмечается в документе.

Ранее задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин.

В пятницу Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары. В ведомстве отметили, что уже зафиксировали необоснованное повышение цен на ряд продуктов, в частности, стоимость сахара увеличилась на 71,5%, подсолнечного масла – на 23,8%, муки – на 12,9%, хлеба – на 6,3%.

Ранее по теме: Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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