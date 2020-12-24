ВЦИОМ: 60% россиян оценивают свое материальное положение как среднее
Более половины – 60% – россиян оценивают свое материальное положение как среднее, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
«Свое материальное положение считают хорошим 14%, средним – 60% и плохим – 25%», — говорится в сообщении. Большинство – 65% – опрошенных считают, что рост цен в последние два месяца был очень высоким, 21% – что он был умеренным, 9% – незначительным.
Повышение цен отразилось на бюджете 40% россиян, которым приходится существенно ограничивать себя в тратах на продукты, 34% ощутили влияние роста цен, но их траты на еду не изменились, несущественное влияние ощутили 17%, изменение цен не имеет значения для 5%.
По данным ВЦИОМ, доходов 2% россиян хватит на покупку машины, квартиры и дачи, 4% могут купить только машину, 21% – только бытовую технику, 38% – еду и одежду, 28% – еду, а 6% едва хватает денег на покупку продуктов. Удовлетворены жизнью 46% респондентов, не удовлетворены – 25%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о годовом подорожании сахара более чем на 70% и подсолнечного масла более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.