ВЦИОМ: 60% россиян оценивают свое материальное положение как среднее

Ранее президент России Владимир Путин заявил о годовом подорожании сахара более чем на 70% и подсолнечного масла более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.