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Минпромторг оценил запасы продуктов в магазинах

Ведомости

Недостатка в продуктах питания в России нет, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Никакого недостатка в продуктах питания уж точно нет по всем группам товаров и, в первую очередь, товаров первой необходимости», — сказал Мантуров. Он отметил, что отрасль готова к любому развитию ситуации.

Если в марте запасов продуктов в магазинах хватало на две недели, «причем две недели штатные, которые исчезли за два дня», то теперь их хватает на четыре недели, «и эти недели именно мартовские», подчеркнул министр.

Спрос на товары длительного хранения вырос в начале марта из-за коронавируса. Сначала ажиотаж затронул крупные онлайн-магазины, позже его ощутили и федеральные сети. В конце марта Минпромторг и Минсельхоз сформировали дополнительный пул поставщиков продуктов на случай возможного срыва поставок. В начале декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ситуация на продовольственном рынке России стабильна, дефицита продуктов не наблюдается.

Позже президент России Владимир Путин отметил, что в России растут цены на базовые продукты питания, и подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал профильные ведомства и вице-премьеров за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек». После этого правительство предприняло ряд мер для стабилизации ситуации на продовольственном рынке.

Ранее по теме: Глава Минсельхоза оценил ситуацию на продовольственном рынке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных