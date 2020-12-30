Минпромторг оценил запасы продуктов в магазинах
Недостатка в продуктах питания в России нет, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».
«Никакого недостатка в продуктах питания уж точно нет по всем группам товаров и, в первую очередь, товаров первой необходимости», — сказал Мантуров. Он отметил, что отрасль готова к любому развитию ситуации.
Если в марте запасов продуктов в магазинах хватало на две недели, «причем две недели штатные, которые исчезли за два дня», то теперь их хватает на четыре недели, «и эти недели именно мартовские», подчеркнул министр.
Спрос на товары длительного хранения вырос в начале марта из-за коронавируса. Сначала ажиотаж затронул крупные онлайн-магазины, позже его ощутили и федеральные сети. В конце марта Минпромторг и Минсельхоз сформировали дополнительный пул поставщиков продуктов на случай возможного срыва поставок. В начале декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ситуация на продовольственном рынке России стабильна, дефицита продуктов не наблюдается.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что в России растут цены на базовые продукты питания, и подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал профильные ведомства и вице-премьеров за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек». После этого правительство предприняло ряд мер для стабилизации ситуации на продовольственном рынке.