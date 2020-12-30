Минпромторг оценил запасы продуктов в магазинах

Позже президент России Владимир Путин отметил, что в России растут цены на базовые продукты питания, и подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал профильные ведомства и вице-премьеров за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек». После этого правительство предприняло ряд мер для стабилизации ситуации на продовольственном рынке.