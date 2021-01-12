Казахстан возобновит транзит нефти через Россию 12 января
Транзит нефти из Казахстана через Россию выйдет на штатный режим днем 12 января, заявил официальный представитель российского трубопроводного оператора «Транснефть» Игорь Демин, передает «Интерфакс».
«Вчера в 16:58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима. На штатный режим планируется выйти сегодня днем», — сказал Демин.
Накануне транзит казахстанской нефти через Россию прервался в связи с тем, что нефтеперекачивающая станция на севере Казахстана осталась без энергоснабжения из-за сильных морозов. Прокачка была остановлена до восстановления работы ЛЭП на казахстанской стороне.
Кроме того, отклонения от графика сдачи нефти в систему из-за аномально низких температур были зафиксированы в начале января и в Сибири. В то же время в «Транснефти» заверили, что поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в целом идут по плану, кроме Комсомольского НПЗ. Он ограничил прием из-за невывоза готовой продукции по железной дороге.