Казахстан возобновит транзит нефти через Россию 12 января

Кроме того, отклонения от графика сдачи нефти в систему из-за аномально низких температур были зафиксированы в начале января и в Сибири. В то же время в «Транснефти» заверили, что поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в целом идут по плану, кроме Комсомольского НПЗ. Он ограничил прием из-за невывоза готовой продукции по железной дороге.