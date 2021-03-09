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Минфин оценил расходы бюджета на реализацию нацпроектов на начало марта

Ведомости

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов к 1 марта составило 293,7 млрд руб. от выделенных в 2021 г. 2,2 трлн руб., сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 марта 2021 года — составило 293,7 млрд рублей или 13,1% от плановых бюджетных назначений», — сказано в сообщении ведомства. В феврале показатель был на уровне 190,7 млрд руб. или 8,5%.

Лидером по исполнению расходов стал нацпроект «Жилье и городская среда» — 24,9%. Также в топ-3 попали «Демография» и «Здравоохранение»: выделенные на них средств реализованы на 20% и 21,9% соответственно.

Наименьшие на 1 марта показатели были у «Экологии» — 2,9%. Чуть выше значения по нацпроектам «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 3,4% и 3,7% соответственно.

С 2019 г. в России реализуются 12 нацпроектов. Помимо уже перечисленных, в них входят «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Производительность труда», «Наука и университеты», «Культура» и «Международная кооперация и экспорт». Также в стране реализуется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Исполнение расходов федерального бюджета на него к началу весны составило 5,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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