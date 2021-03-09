Минфин оценил расходы бюджета на реализацию нацпроектов на начало марта

С 2019 г. в России реализуются 12 нацпроектов. Помимо уже перечисленных, в них входят «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Производительность труда», «Наука и университеты», «Культура» и «Международная кооперация и экспорт». Также в стране реализуется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Исполнение расходов федерального бюджета на него к началу весны составило 5,9%.