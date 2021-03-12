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Росконгресс назвал даты проведения Восточного экономического форума

Ведомости

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет в 2021 г. со 2 по 4 сентября во Владивостоке, сообщили в Росконгрессе. В прошлом году форум был отменен из-за пандемии коронавируса. 

«Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», — приводятся в сообщении Росконгресса слова советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. 

Ранее Росконгресс сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 г. пройдет 2 — 5 июня. В 2020 г. форум также был отменен из-за пандемии. 

Замглавы МИДа России Александр Панкин рассказал о планах провести в 2021 г. ПМЭФ, ВЭФ, Российскую энергетическую неделю, а также II Каспийский экономический форум. По его словам, какие-то из этих мероприятий могут состояться в онлайн- или гибридном форматах. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключал проведение ПМЭФ в очном формате в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных