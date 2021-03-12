Росконгресс назвал даты проведения Восточного экономического форума
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет в 2021 г. со 2 по 4 сентября во Владивостоке, сообщили в Росконгрессе. В прошлом году форум был отменен из-за пандемии коронавируса.
«Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», — приводятся в сообщении Росконгресса слова советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.
Ранее Росконгресс сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 г. пройдет 2 — 5 июня. В 2020 г. форум также был отменен из-за пандемии.
Замглавы МИДа России Александр Панкин рассказал о планах провести в 2021 г. ПМЭФ, ВЭФ, Российскую энергетическую неделю, а также II Каспийский экономический форум. По его словам, какие-то из этих мероприятий могут состояться в онлайн- или гибридном форматах. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключал проведение ПМЭФ в очном формате в 2021 г.