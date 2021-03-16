ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет со 2 по 5 июня 2021 г. в очном формате, сообщила пресс-служба Росконгресса со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.
«Форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах», – сказал Кобяков.
ПМЭФ пройдет в КВЦ «Экспофорум». В настоящее время формируется его деловая программа, которая традиционно будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.
Форум будет проводиться при условии соблюдения мер профилактики коронавируса. Будет организован тщательный контроль состояния здоровья посетителей и расширена инфраструктура по организации доступа на площадку. Кроме того, системы вентиляции «Экспофорума» оборудуют обеззараживающими устройствами, рассказали в Росконгрессе.
Ранее Росконгресс сообщил, что ПМЭФ в 2021 г. пройдет 2 – 5 июня, а Восточный экономический форум – 2 – 4 сентября. В прошлом году оба форума были отменены из-за пандемии коронавируса.