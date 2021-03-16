ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате

Форум будет проводиться при условии соблюдения мер профилактики коронавируса. Будет организован тщательный контроль состояния здоровья посетителей и расширена инфраструктура по организации доступа на площадку. Кроме того, системы вентиляции «Экспофорума» оборудуют обеззараживающими устройствами, рассказали в Росконгрессе.