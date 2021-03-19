Власти Петербурга рассказали об условиях допуска участников на ПМЭФ
Требованием к участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), вероятнее всего, будет являться наличие отрицательного теста на коронавирус, рассказал «Фонтанке» глава комитета по экономической политике Санкт-Петербурга Валерий Москаленко. По его словам, наличие сертификатов о вакцинации пока не обсуждается.
«Вероятнее всего, (требованием к участникам. — прим. ред.) будет наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте, также будет предусмотрена возможность экспресс-тестирования на момент регистрации», — сказал он.
Москаленко отметил, что точные критерии допуска гостей будут известны после выпуска соответствующего указания Роспотребнадзора. По его словам, предельное количество участников пока также не обсуждалось, а вопросом допуска иностранных участников занимается МИД России, Роспотребнадзор и другие федеральные службы.
ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня 2021 г. в очном формате. ПМЭФ пройдет в КВЦ «Экспофорум». Сейчас формируется его деловая программа, которая традиционно будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Форум будет проводиться при условии соблюдения мер профилактики коронавируса.
Будет организован тщательный контроль состояния здоровья посетителей и расширена инфраструктура по организации доступа на площадку. Кроме того, системы вентиляции «Экспофорума» оборудуют обеззараживающими устройствами, рассказали в Росконгрессе. В прошлом году форум был отменен из-за пандемии.