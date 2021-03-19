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Власти Петербурга рассказали об условиях допуска участников на ПМЭФ

Ведомости

Требованием к участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), вероятнее всего, будет являться наличие отрицательного теста на коронавирус, рассказал «Фонтанке» глава комитета по экономической политике Санкт-Петербурга Валерий Москаленко. По его словам, наличие сертификатов о вакцинации пока не обсуждается. 

«Вероятнее всего, (требованием к участникам. — прим. ред.) будет наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте, также будет предусмотрена возможность экспресс-тестирования на момент регистрации», — сказал он.

Москаленко отметил, что точные критерии допуска гостей будут известны после выпуска соответствующего указания Роспотребнадзора. По его словам, предельное количество участников пока также не обсуждалось, а вопросом допуска иностранных участников занимается МИД России, Роспотребнадзор и другие федеральные службы. 

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня 2021 г. в очном формате. ПМЭФ пройдет в КВЦ «Экспофорум». Сейчас формируется его деловая программа, которая традиционно будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Форум будет проводиться при условии соблюдения мер профилактики коронавируса.

Будет организован тщательный контроль состояния здоровья посетителей и расширена инфраструктура по организации доступа на площадку. Кроме того, системы вентиляции «Экспофорума» оборудуют обеззараживающими устройствами, рассказали в Росконгрессе. В прошлом году форум был отменен из-за пандемии. 

Ранее по теме: ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных