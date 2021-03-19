Власти Петербурга рассказали об условиях допуска участников на ПМЭФ

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня 2021 г. в очном формате. ПМЭФ пройдет в КВЦ «Экспофорум». Сейчас формируется его деловая программа, которая традиционно будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Форум будет проводиться при условии соблюдения мер профилактики коронавируса.