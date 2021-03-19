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Экономика

Набиуллина ожидает возвращения экономики России к докризисному уровню в 2021 году

Ведомости

Российская экономика вернется к уровню, который был до пандемии коронавируса, уже в этом году, сказала в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы ожидаем, что рост продолжится, и также ожидаем, что экономика вернется к докризисному уровню до конца этого года», — заявила она.

Набиуллина отрицательно ответила на вопрос журналиста, ожидает ли ЦБ, что повышение ключевой ставки приведет к замедлению темпов восстановления экономики и роста кредитования в стране. Она подчеркнула, что последние сейчас находятся в устойчиво положительной зоне. 

Ранее сегодня ЦБ впервые с декабря 2018 г. повысил ключевую ставку. С 24 июля она находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых, а теперь составляет 4,5%. Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривал возможность повышения ставки сразу на 0,5 п.п., однако пришел к выводу, что возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике надо плавно. 

Также глава ЦБ добавила, что регулятор пересмотрел прогноз по инфляции в стране. Возвращение к целевому значению в 4% ожидается в первой половине 2022 г. Сейчас же показатель темпа роста потребительских цен находится в районе пиковых значений, сказала Набиуллина. Так, годовая инфляция в России на 15 марта осталась на максимальном с ноября 2016 г. уровне — 5,8%. Снижаться она начнет в апреле под влиянием эффекта базы, заявила глава ЦБ. 

По итогам 2020 г. падение российской экономики составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике. По текущему прогнозу ЦБ, опубликованному в феврале, в 2021 г. ВВП страны вырастет на 3-4%. Однако на сегодняшнем заседании Набиуллина сообщила, что данный прогноз будет уточнен в апреле. 

Ранее по теме: ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных