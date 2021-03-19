Набиуллина ожидает возвращения экономики России к докризисному уровню в 2021 году

Также глава ЦБ добавила, что регулятор пересмотрел прогноз по инфляции в стране. Возвращение к целевому значению в 4% ожидается в первой половине 2022 г. Сейчас же показатель темпа роста потребительских цен находится в районе пиковых значений, сказала Набиуллина. Так, годовая инфляция в России на 15 марта осталась на максимальном с ноября 2016 г. уровне — 5,8%. Снижаться она начнет в апреле под влиянием эффекта базы, заявила глава ЦБ.