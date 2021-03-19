Глава ЦБ назвала причину роста цен на туристические путевки

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены на отдых в России в среднем по стране могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном — от 10% до 15%, при пессимистичном — премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный — не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса.