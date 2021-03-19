Глава ЦБ назвала причину роста цен на туристические путевки
Туристические путевки подорожали из-за неготовности инфраструктуры к росту спроса, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Переключение массового туристического потока произошло весьма быстро и не было ожидаемым. К этому не была готова туристическая инфраструктура, что сказалось на ценах», — сказала Набиуллина (цитата по «РИА Новости»). Предприятиям требуется время, чтобы подстроить бизнес под более быстрое восстановление спроса, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объемы выпуска, объяснила она.
В конце января Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что рост цен на проживание в отелях на российских курортах в 2021 г. составляет от 3% до 20% в зависимости от категории. Цены на летнее размещение в отелях Краснодарского края и Крыма выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены на отдых в России в среднем по стране могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном — от 10% до 15%, при пессимистичном — премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный — не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса.