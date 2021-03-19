Реальные зарплаты в январе сократились почти на 30% в сравнении с декабрем

При этом в предыдущий январь средний размер зарплат в сравнении с декабрем также снизился более чем на 20% — на 25,5%. В 2020 г. самый большой прирост месяц к месяцу наблюдался в последний месяц года — на 39,5%. В целом, по оценке Росстата, за прошлый год реальные зарплаты россиян выросли на 2,5%.