Реальные зарплаты в январе сократились почти на 30% в сравнении с декабрем
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в России в январе этого года составила 49 516 руб., что на 28,4% меньше, чем в декабре 2020 г., следует из доклада о социально-экономическом положении страны, опубликованного Росстатом. Ведомство уточнило, что обнародованные сведения являются предварительными.
При этом средний размер реально начисленной зарплаты упал еще сильнее — на 28,9%. Номинальный рост относительно января прошлого года составил 5,3%, а реальный — всего 0,1%.
Подобный реальный рост зарплат в годовом выражении является минимальным с августа. Хуже динамика была в апреле, когда на фоне пандемии коронавируса показатель снизился на 2%.
При этом в предыдущий январь средний размер зарплат в сравнении с декабрем также снизился более чем на 20% — на 25,5%. В 2020 г. самый большой прирост месяц к месяцу наблюдался в последний месяц года — на 39,5%. В целом, по оценке Росстата, за прошлый год реальные зарплаты россиян выросли на 2,5%.
Численность рабочей силы в стране в феврале составила 75 млн человек — 51% от общей численности населения. Безработными из них являются 5,7% — 4,2 млн человек. Однако официально в органах службы занятости населения зарегистрированы только 2,2 млн, свидетельствуют данные Роструда. Пособия по безработице получает 1 млн граждан.