Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Реальные зарплаты в январе сократились почти на 30% в сравнении с декабрем

Ведомости

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в России в январе этого года составила 49 516 руб., что на 28,4% меньше, чем в декабре 2020 г., следует из доклада о социально-экономическом положении страны, опубликованного Росстатом. Ведомство уточнило, что обнародованные сведения являются предварительными.

При этом средний размер реально начисленной зарплаты упал еще сильнее — на 28,9%. Номинальный рост относительно января прошлого года составил 5,3%, а реальный — всего 0,1%.

Подобный реальный рост зарплат в годовом выражении является минимальным с августа. Хуже динамика была в апреле, когда на фоне пандемии коронавируса показатель снизился на 2%.

При этом в предыдущий январь средний размер зарплат в сравнении с декабрем также снизился более чем на 20% — на 25,5%. В 2020 г. самый большой прирост месяц к месяцу наблюдался в последний месяц года — на 39,5%. В целом, по оценке Росстата, за прошлый год реальные зарплаты россиян выросли на 2,5%.

Численность рабочей силы в стране в феврале составила 75 млн человек — 51% от общей численности населения. Безработными из них являются 5,7% — 4,2 млн человек. Однако официально в органах службы занятости населения зарегистрированы только 2,2 млн, свидетельствуют данные Роструда. Пособия по безработице получает 1 млн граждан.

Ранее по теме: Росстат сообщил о росте реальных зарплат на 2,5% в 2020 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных