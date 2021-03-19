Спад ВВП России в феврале составил 2,8%

В обзоре отмечается, что значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал календарный фактор. При этом в ряде отраслей продолжилось улучшение динамики. В частности, сообщается о снижении в феврале грузооборота транспорта до 0,7% в годовом выражении после падения на 2,1% в январе. Также говорится о постепенном улучшении динамики платных услуг населению: снижение составило 6% год к коду в феврале после 8,7% в январе, и оборота общественного питания: падение на 9,6% после 11,9% месяцем ранее.