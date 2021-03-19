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Спад ВВП России в феврале составил 2,8%

Ведомости

В феврале ВВП России снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., в январе падение составило 2,2%, за январь–февраль сокращение ВВП составило 2,5% по сравнению с январем-февралем прошлого года, сообщает Минэкономразвития.

«В феврале 2021 г. ВВП снизился на -2,8% г/г (-2,2% г/г в январе). Сокращение ВВП в целом за январь–февраль составило -2,5% г/г.», — говорится в документе «Картина деловой активности. Март 2021 года».

В обзоре отмечается, что значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал календарный фактор. При этом в ряде отраслей продолжилось улучшение динамики. В частности, сообщается о снижении в феврале грузооборота транспорта до 0,7% в годовом выражении после падения на 2,1% в январе. Также говорится о постепенном улучшении динамики платных услуг населению: снижение составило 6% год к коду в феврале после 8,7% в январе, и оборота общественного питания: падение на 9,6% после 11,9% месяцем ранее.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика вернется к уровню, который был до пандемии коронавируса, уже в этом году. По итогам 2020 г. падение российской экономики составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике. По текущему прогнозу ЦБ, опубликованному в феврале, в 2021 г. ВВП страны вырастет на 3-4%. Однако на сегодняшнем заседании Набиуллина сообщила, что данный прогноз будет уточнен в апреле. 

Ранее по теме: Набиуллина ожидает возвращения экономики России к докризисному уровню в 2021 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных