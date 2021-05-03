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Захарова прокомментировала планы США расширить систему ПРО

Ведомости

США в военной сфере делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Пентагона выделить деньги на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР и Ирана.

По ее словам, в этом же ряду развитие США военно-космических возможностей и создание неядерных средств «быстрого высокоточного удара». Захарова напомнила, что США после выхода в 2002 г. в одностороннем порядке из договора по ПРО стали разворачивать противоракетные комплексы, в том числе, вблизи российских границ.

«Под надуманными предлогами наземные противоракетные комплексы размещаются в непосредственной близости от российских границ. Активно развиваются морские средства, которые регулярно появляются вблизи побережья России», — цитирует «РИА Новости» Захарову.

Ранее Bloomberg сообщил, что Пентагон планирует выделить почти $18 млрд на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана. Это, как отмечает издание, станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных