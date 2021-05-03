Захарова прокомментировала планы США расширить систему ПРО

По ее словам, в этом же ряду развитие США военно-космических возможностей и создание неядерных средств «быстрого высокоточного удара». Захарова напомнила, что США после выхода в 2002 г. в одностороннем порядке из договора по ПРО стали разворачивать противоракетные комплексы, в том числе, вблизи российских границ.