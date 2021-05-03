Захарова прокомментировала планы США расширить систему ПРО
США в военной сфере делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Пентагона выделить деньги на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР и Ирана.
По ее словам, в этом же ряду развитие США военно-космических возможностей и создание неядерных средств «быстрого высокоточного удара». Захарова напомнила, что США после выхода в 2002 г. в одностороннем порядке из договора по ПРО стали разворачивать противоракетные комплексы, в том числе, вблизи российских границ.
«Под надуманными предлогами наземные противоракетные комплексы размещаются в непосредственной близости от российских границ. Активно развиваются морские средства, которые регулярно появляются вблизи побережья России», — цитирует «РИА Новости» Захарову.
Ранее Bloomberg сообщил, что Пентагон планирует выделить почти $18 млрд на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана. Это, как отмечает издание, станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена.