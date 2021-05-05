Объем торгов на рынках Московской биржи в апреле вырос на 12%
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2021 г. вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95,7 трлн руб., следует из данных торговой площадки.
«Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2021 г. вырос на 12% и составил 95,7 трлн руб. (85,5 трлн руб. в апреле 2020 г.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (+32,6%), валютный рынок (+15,8%), рынок акций (+13,4%), денежный рынок (+5,3%).
При этом объем торгов на фондовом рынке за год вырос на 6,5%, до 4,416 трлн руб., а объем торгов драгоценными металлами вырос в 19,9 раза и составил 24,8 млрд руб.