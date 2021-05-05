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Объем торгов на рынках Московской биржи в апреле вырос на 12%

Ведомости

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2021 г. вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95,7 трлн руб., следует из данных торговой площадки.

«Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2021 г. вырос на 12% и составил 95,7 трлн руб. (85,5 трлн руб. в апреле 2020 г.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (+32,6%), валютный рынок (+15,8%), рынок акций (+13,4%), денежный рынок (+5,3%).

При этом объем торгов на фондовом рынке за год вырос на 6,5%, до 4,416 трлн руб., а объем торгов драгоценными металлами вырос в 19,9 раза и составил 24,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных