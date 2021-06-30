Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23%

Больше всего подешевели огурцы (-6,8%), а также помидоры (-3,1%) и репчатый лук (-0,6%). Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1,8%, а цены на куриное мясо не изменились. Мясные консервы для детского питания подешевели на 0,5%, молоко стерилизованное, пшено и чай черный стали дешевле на 0,1%.