Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23%
Инфляция в России за неделю с 22 по 28 июня 2021 г. составила 0,23%, следует из данных Росстата. Предыдущие две недели инфляция находилась на уровне 0,12%.
За последнюю неделю из продуктов питания сильнее всего, по данным ведомства, подорожала морковь (+7,7%), картофель (+3,4%) и капуста белокочанная (+2,8%). Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%. Шоколадные конфеты, фруктово-ягодные смеси для детского питания и карамель подорожали на 0,5%, свинина, баранина, маргарин, молоко пастеризованное, сметана, соль, обеды в столовых и кафе – на 0,3%.
Говядина, мясные консервы, полукопченая и варено-копченая колбаса, мороженая рыба, пшеничная крупа, гречка, рис, макароны, печенье, сухие молочные смеси для детского питания и водка подорожали на 0,2%. Цены на сосиски, сардельки, масло подсолнечное и сливочное, хлеб, вермишель и консервы овощные для детского питания выросли на 0,1%.
Больше всего подешевели огурцы (-6,8%), а также помидоры (-3,1%) и репчатый лук (-0,6%). Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1,8%, а цены на куриное мясо не изменились. Мясные консервы для детского питания подешевели на 0,5%, молоко стерилизованное, пшено и чай черный стали дешевле на 0,1%.
Среди медикаментов больше всего подорожали валидол (+0,4%), корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,2%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо – на 0,2%.
В Росстате пояснили, что дооценка изменения цен на непродовольственные товары, в том числе на строительные материалы, оказала влияние на удорожание всех товаров непродовольственной части набора до 0,3%.