Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23%

Ведомости

Инфляция в России за неделю с 22 по 28 июня 2021 г. составила 0,23%, следует из данных Росстата. Предыдущие две недели инфляция находилась на уровне 0,12%.

За последнюю неделю из продуктов питания сильнее всего, по данным ведомства, подорожала морковь (+7,7%), картофель (+3,4%) и капуста белокочанная (+2,8%). Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%. Шоколадные конфеты, фруктово-ягодные смеси для детского питания и карамель подорожали на 0,5%, свинина, баранина, маргарин, молоко пастеризованное, сметана, соль, обеды в столовых и кафе – на 0,3%.

Говядина, мясные консервы, полукопченая и варено-копченая колбаса, мороженая рыба, пшеничная крупа, гречка, рис, макароны, печенье, сухие молочные смеси для детского питания и водка подорожали на 0,2%. Цены на сосиски, сардельки, масло подсолнечное и сливочное, хлеб, вермишель и консервы овощные для детского питания выросли на 0,1%.

Больше всего подешевели огурцы (-6,8%), а также помидоры (-3,1%) и репчатый лук (-0,6%). Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1,8%, а цены на куриное мясо не изменились. Мясные консервы для детского питания подешевели на 0,5%, молоко стерилизованное, пшено и чай черный стали дешевле на 0,1%.

Среди медикаментов больше всего подорожали валидол (+0,4%), корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,2%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо – на 0,2%.

В Росстате пояснили, что дооценка изменения цен на непродовольственные товары, в том числе на строительные материалы, оказала влияние на удорожание всех товаров непродовольственной части набора до 0,3%.

Ранее по теме: Путин выразил надежду на снижение инфляции до 5% по итогам года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных