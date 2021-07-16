Стоимость бананов в России достигла пятилетнего максимума

Первый — стабильный спрос на этот фрукт в России. Жители покупают его почти так же часто, как картофель, и в больших объемах, нежели морковь, заявили эксперты компании GfK. Кроме того, это один из трех самых востребованных фруктов, отметила гендиректор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий. При этом спрос на данный продукт является постоянным на фоне сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией коронавируса. В итоге рост цен наблюдается в разных странах.