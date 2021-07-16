Стоимость бананов в России достигла пятилетнего максимума
В июне цена фрукта снизилась до 84,1 руб. за кг. Однако для летнего месяца, когда бананы обычно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 г., указало издание.
Отмечается, что дорожать данный продукт резко начал в феврале. Тогда его стоимость увеличилась до 86,7 руб. за кг, что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше аналогичного месяца 2020 г. Аналитики связывают рост цен на бананы с несколькими факторами.
Первый — стабильный спрос на этот фрукт в России. Жители покупают его почти так же часто, как картофель, и в больших объемах, нежели морковь, заявили эксперты компании GfK. Кроме того, это один из трех самых востребованных фруктов, отметила гендиректор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий. При этом спрос на данный продукт является постоянным на фоне сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией коронавируса. В итоге рост цен наблюдается в разных странах.
Второй причиной подорожания бананов в России аналитики назвали ослабление курса рубля к доллару, а третьей — локальный дефицит поставок из Эквадора. Так, в конце 2019 г. в этой стране наблюдались массовые протесты, затем началась пандемия, а в сентябре прошлого и марте этого года произошли извержения вулканов, которые негативно сказались на качестве фруктов, заявила партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Кроме того, на цены влияет наличие угрозы полного исчезновения бананов в Южной Америке из-за грибкового заболевания Tropical Race 4, которое поражает прежде всего экспортируемый сорт Cavendish, заявили эксперты.