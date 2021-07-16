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Стоимость бананов в России достигла пятилетнего максимума

Ведомости

Средняя потребительская стоимость килограмма бананов в России в апреле этого года достигла 89,3 руб., что является максимальным показателем с марта 2015 г., когда показатель составил 96,2 руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В июне цена фрукта снизилась до 84,1 руб. за кг. Однако для летнего месяца, когда бананы обычно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 г., указало издание.

Отмечается, что дорожать данный продукт резко начал в феврале. Тогда его стоимость увеличилась до 86,7 руб. за кг, что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше аналогичного месяца 2020 г. Аналитики связывают рост цен на бананы с несколькими факторами.

Первый — стабильный спрос на этот фрукт в России. Жители покупают его почти так же часто, как картофель, и в больших объемах, нежели морковь, заявили эксперты компании GfK. Кроме того, это один из трех самых востребованных фруктов, отметила гендиректор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий. При этом спрос на данный продукт является постоянным на фоне сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией коронавируса. В итоге рост цен наблюдается в разных странах.

Второй причиной подорожания бананов в России аналитики назвали ослабление курса рубля к доллару, а третьей — локальный дефицит поставок из Эквадора. Так, в конце 2019 г. в этой стране наблюдались массовые протесты, затем началась пандемия, а в сентябре прошлого и марте этого года произошли извержения вулканов, которые негативно сказались на качестве фруктов, заявила партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Кроме того, на цены влияет наличие угрозы полного исчезновения бананов в Южной Америке из-за грибкового заболевания Tropical Race 4, которое поражает прежде всего экспортируемый сорт Cavendish, заявили эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных