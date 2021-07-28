Размер средней зарплаты на Украине обновил исторический максимум

В то же время в общепите и гостиничном бизнесе украинцы зарабатывают меньше всего — в среднем 8922 гривны в месяц ($328). Также наименьшие доходы у сотрудников текстильных производств и водоснабжения — 9011 ($331) и 11 032 ($406) гривен соответственно.