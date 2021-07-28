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Размер средней зарплаты на Украине обновил исторический максимум

Ведомости

Размер средней номинальной заработной платы штатного работника Украины в июне этого года достиг максимального в истории значения в 14 313 гривен, что эквивалентно примерно $526 с учетом курса национальной валюты в 27,2 гривны за доллар на 30 июня. Об этом говорится в материалах государственной службы статистики республики.

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2021 г. составляла 14 313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2020 г.) — на 23,6%», — сказано в документе.

Размер реальной заработной платы в июне по сравнению с маем вырос на 5,8%. Относительно первого месяца лета прошлого года показатель увеличился на 12,9%, отметили в ведомстве.

Самая высокая средняя зарплата на Украине в июне у работников сферы информации и телекома — 26 197 гривен ($963). В топ-3 вошли также доходы сотрудников из области производства основных фармацевтических препаратов, а также тех, кто занимаются финансовой и страховой деятельностью, — 23 268 гривен ($855) и 22 691 гривна ($834) соответственно.

В целом за год сильнее всего выросли зарплаты сотрудников гостиниц и общепита — на 71,3%. Также почти на 40% увеличились доходы работников сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха, а на 38,4% — информации и телекома.

В то же время в общепите и гостиничном бизнесе украинцы зарабатывают меньше всего — в среднем 8922 гривны в месяц ($328). Также наименьшие доходы у сотрудников текстильных производств и водоснабжения — 9011 ($331) и 11 032 ($406) гривен соответственно.

Предыдущий рекорд по среднему размеру зарплаты на Украине был зафиксирован в декабре прошлого года. Показатель составил 14 179 гривен. С учетом курса национальной валюты на тот момент примерно в 28 гривен за доллар это около $506.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных