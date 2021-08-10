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Отток капитала из России с начала года составил $34,9 млрд

Ведомости

Чистый отток капитала из России с января по июль составил $34,9 млрд. Это примерно на $0,4 млрд меньше, чем за аналогичный период 2020 г. ($35,3 млрд), следует из материалов Банка России.

«Заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами», — пояснили в ЦБ.

Кроме того, профицит внешней торговли за указанный период достиг $51,7 млрд. Международные резервы России за семь месяцев 2021 г. увеличились на $14,5 млрд. По данным ЦБ на 1 августа они составляют $601,003 млрд.

В мае ЦБ сообщал о сокращении оттока капитала за январь-апрель до $18,7 млрд, что на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда отток составил $28 млрд.

По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении и сложился на уровне $47,8 млрд против 22,1 млрд в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных