Отток капитала из России с начала года составил $34,9 млрд
Чистый отток капитала из России с января по июль составил $34,9 млрд. Это примерно на $0,4 млрд меньше, чем за аналогичный период 2020 г. ($35,3 млрд), следует из материалов Банка России.
«Заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами», — пояснили в ЦБ.
Кроме того, профицит внешней торговли за указанный период достиг $51,7 млрд. Международные резервы России за семь месяцев 2021 г. увеличились на $14,5 млрд. По данным ЦБ на 1 августа они составляют $601,003 млрд.
В мае ЦБ сообщал о сокращении оттока капитала за январь-апрель до $18,7 млрд, что на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда отток составил $28 млрд.
По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении и сложился на уровне $47,8 млрд против 22,1 млрд в 2019 г.