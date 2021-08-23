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Минобороны планирует завершить реконструкцию восточной ветки БАМа раньше срока

Ведомости

Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) планируется завершить на год раньше установленного срока — в 2023 г., заявил журналистам на международном форуме «Армия-2021» заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков.

«С учетом всех задач и проведенного совещания министром обороны мы сроки строительства пересмотрели и сдвинули их влево, чтобы не идти по плану и завершить в 2024 году, а будем завершать их к исходу 2023 года», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Булгакова, на данный момент на БАМе работают 1500 военных, кроме того, задействовано свыше 900 единиц техники. В реконструкции магистрали задействованы также студенты военных учебных центров гражданских институтов. Сейчас почти окончена очистка территории вдоль строящейся железнодорожной линии от лесонасаждений. Осуществлена насыпь под полотно на 20% длины ветки, идет строительство подъездных дорог.

Министр обороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа 12 августа. Речь идет об участке длиной в 340 км — от Улака до Февральска. Шойгу тогда уточнил, что новый маршрут введут в эксплуатацию в конце 2024 г., благодаря чему Россия расширит выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

БАМ представляет собой железную дорогу в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и является вторым после Транссиба магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Общая протяженность магистрали на данный момент составляет 4300 км.

Ранее по теме: Шойгу дал старт реконструкции БАМа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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