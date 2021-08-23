Минобороны планирует завершить реконструкцию восточной ветки БАМа раньше срока

«С учетом всех задач и проведенного совещания министром обороны мы сроки строительства пересмотрели и сдвинули их влево, чтобы не идти по плану и завершить в 2024 году, а будем завершать их к исходу 2023 года», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).