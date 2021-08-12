Шойгу дал старт реконструкции БАМа

По словам Шойгу, сейчас потенциал железнодорожного пути исчерпан из-за высокой загруженности. Однако, когда в конце 2024 г. новая дорога будет введена в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири вырастут, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок увеличатся. Все это позволит России расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, резюмировал глава ведомства.