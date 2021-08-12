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Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу заложил памятный камень в честь начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно», — сказал министр.

По словам Шойгу, сейчас потенциал железнодорожного пути исчерпан из-за высокой загруженности. Однако, когда в конце 2024 г. новая дорога будет введена в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири вырастут, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок увеличатся. Все это позволит России расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, резюмировал глава ведомства.

БАМ представляет собой железную дорогу в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и является вторым после Транссиба магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Общая протяженность БАМа на данный момент составляет 4300 км.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил «на достойных условиях» привлечь к строительству БАМа заключенных. Инициативу поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, который уточнил, что вовлечь в работу могут 180 000 отбывающих тюремный срок людей. Позже зампред правительства предложил также рассмотреть вопрос о привлечении к стройке неработающих пенсионеров-специалистов из-за недостатка трудовых ресурсов в отрасли.

Ранее по теме: Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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