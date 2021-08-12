Шойгу дал старт реконструкции БАМа
Министр обороны России Сергей Шойгу заложил памятный камень в честь начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно», — сказал министр.
По словам Шойгу, сейчас потенциал железнодорожного пути исчерпан из-за высокой загруженности. Однако, когда в конце 2024 г. новая дорога будет введена в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири вырастут, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок увеличатся. Все это позволит России расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, резюмировал глава ведомства.
БАМ представляет собой железную дорогу в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и является вторым после Транссиба магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Общая протяженность БАМа на данный момент составляет 4300 км.
Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил «на достойных условиях» привлечь к строительству БАМа заключенных. Инициативу поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, который уточнил, что вовлечь в работу могут 180 000 отбывающих тюремный срок людей. Позже зампред правительства предложил также рассмотреть вопрос о привлечении к стройке неработающих пенсионеров-специалистов из-за недостатка трудовых ресурсов в отрасли.