Цена на газ в Европе установила новый рекорд
Стоимость сентябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF достигла рекордных 49 евро за 1000 кВт ч (или $598 за 1000 куб. м), следует из данных лондонской биржи ICE. Позже сегодня сентябрьский фьючерс побил еще один рекорд и впервые в истории преодолел отметку в $600 за 1000 куб. м, достигнув $600,6 к 17.38 мск.
Рост цен начался после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на сентябрь. «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки из выставленного на торги объема в 15 млн куб. м в сутки.
Предыдущий рекорд цены на газ в Европе был установлен в середине августа. Тогда индекс превысил $585 за 1000 кубометров (или 48,05 евро за 1000 кВт ч). Это произошло на фоне аварии на газовом заводе в Новом Уренгое и сокращения поставок по газопроводу Ямал — Европа, а также ранее поступившей информации о намерении «Газпрома» не бронировать новые транзитные мощности у Украины в сентябре.
18 августа цены на газ упали примерно на 10% после того, как немецкий газотранспортный оператор Gascade опубликовал ошибочные данные о якобы начавшихся поставках по газопроводу «Северный поток – 2», в то время как для прокачки обозначенного объема газа эксплуатация магистрали должна начаться не позже середины октября. На этом фоне максимальное падение котировок произошло до отметки в $509 за 1000 куб. м, или 42,5 евро за МВт ч.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.