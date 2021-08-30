Цена на газ в Европе установила новый рекорд

18 августа цены на газ упали примерно на 10% после того, как немецкий газотранспортный оператор Gascade опубликовал ошибочные данные о якобы начавшихся поставках по газопроводу «Северный поток – 2», в то время как для прокачки обозначенного объема газа эксплуатация магистрали должна начаться не позже середины октября. На этом фоне максимальное падение котировок произошло до отметки в $509 за 1000 куб. м, или 42,5 евро за МВт ч.