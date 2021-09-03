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Путин анонсировал масштабное обновление почтовой инфраструктуры

Ведомости

Масштабное обновление почтовой инфраструктуры начнется в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время», — сказал Путин. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае и Бурятии.

Президент отметил, что из 2500 почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены в труднодоступных населенных пунктах, при этом три четверти из них требуют капитального ремонта и обновления. Путин напомнил, что ранее поддержал предложение «Единой России» модернизировать и нарастить функционал почтовых отделений, чтобы с их помощью россияне могли получать государственные услуги, дистанционно приобретать необходимые товары, в том числе продукты питания и лекарства.

Ранее по теме: «Почта России» подписала соглашение с властями Камчатки о беспилотной доставке

Ранее в ходе встречи президента с представителями «Единой России» председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина заявила, что жители отдаленных населенных пунктов хотят приобретать в отделениях «Почты России» лекарства и пользоваться государственными сервисами, но для этого нужна модернизация отделений и расширение их функционала. Владимир Путин согласился с необходимостью развития современных сервисов для селян и пообещал сделать все, чтобы поддержать это решение.

Ранее по теме: «Почта России» хочет доставлять лекарства на дом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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