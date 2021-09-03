Путин анонсировал масштабное обновление почтовой инфраструктуры

Президент отметил, что из 2500 почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены в труднодоступных населенных пунктах, при этом три четверти из них требуют капитального ремонта и обновления. Путин напомнил, что ранее поддержал предложение «Единой России» модернизировать и нарастить функционал почтовых отделений, чтобы с их помощью россияне могли получать государственные услуги, дистанционно приобретать необходимые товары, в том числе продукты питания и лекарства.