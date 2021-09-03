Путин анонсировал масштабное обновление почтовой инфраструктуры
Масштабное обновление почтовой инфраструктуры начнется в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время», — сказал Путин. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае и Бурятии.
Президент отметил, что из 2500 почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены в труднодоступных населенных пунктах, при этом три четверти из них требуют капитального ремонта и обновления. Путин напомнил, что ранее поддержал предложение «Единой России» модернизировать и нарастить функционал почтовых отделений, чтобы с их помощью россияне могли получать государственные услуги, дистанционно приобретать необходимые товары, в том числе продукты питания и лекарства.
Ранее в ходе встречи президента с представителями «Единой России» председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина заявила, что жители отдаленных населенных пунктов хотят приобретать в отделениях «Почты России» лекарства и пользоваться государственными сервисами, но для этого нужна модернизация отделений и расширение их функционала. Владимир Путин согласился с необходимостью развития современных сервисов для селян и пообещал сделать все, чтобы поддержать это решение.