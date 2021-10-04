Великобритания хочет перейти на полностью чистую электроэнергию к 2035 году

Джонсон отметил, что получение электричества только из «зеленых» источников энергии внесет свой вклад в планы свести выбросы парниковых газов к нулю к 2050 г., а также ослабит зависимость от зарубежных поставщиков электричества. Лидер консерваторов заверил, что это также поможет снизить цены на электроэнергию, которые в сентябре выросли более чем вдвое и почти в семь раз превысили аналогичный показатель 2020 г.