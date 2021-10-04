Великобритания хочет перейти на полностью чистую электроэнергию к 2035 году
Правительство Великобритании планирует перевести страну на производство электроэнергии только из возобновляемых источников. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Манчестер, где проходит съезд Консервативной партии.
Джонсон отметил, что получение электричества только из «зеленых» источников энергии внесет свой вклад в планы свести выбросы парниковых газов к нулю к 2050 г., а также ослабит зависимость от зарубежных поставщиков электричества. Лидер консерваторов заверил, что это также поможет снизить цены на электроэнергию, которые в сентябре выросли более чем вдвое и почти в семь раз превысили аналогичный показатель 2020 г.
В прошлом году в Великобритании возобновляемые источники выработали 43% электричества, тогда как на нефть, газ и уголь пришлось 40%, а остаток — на ядерные станции. Это значит, что для выработки только «чистого» электричества правительству нужно будет увеличить инвестиции как в ветряную, так и в ядерную энергетику.
Власти страны уже делают шаги в этой области. Так, 4 октября в эксплуатацию был введен самый протяженный в мире подводный электрокабель на 1,3 гигаватт длиной 725 км для передачи «зеленой» электроэнергии из Норвегии в Великобританию. В настоящее время правительство также рассматривает проект строительства нового атомного реактора на месте остановленной АЭС «Уилфа» в Уэльсе.
Прошлой осенью Джонсон представил план «зеленой промышленной революции», который предполагает в том числе увеличение мощностей офшорной ветроэнергетики к 2030 г. в четыре раза (до 40 гигаватт), а также полный отказ от продажи новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 г.