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Великобритания хочет перейти на полностью чистую электроэнергию к 2035 году

Ведомости

Правительство Великобритании планирует перевести страну на производство электроэнергии только из возобновляемых источников. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Манчестер, где проходит съезд Консервативной партии.

Джонсон отметил, что получение электричества только из «зеленых» источников энергии внесет свой вклад в планы свести выбросы парниковых газов к нулю к 2050 г., а также ослабит зависимость от зарубежных поставщиков электричества. Лидер консерваторов заверил, что это также поможет снизить цены на электроэнергию, которые в сентябре выросли более чем вдвое и почти в семь раз превысили аналогичный показатель 2020 г.

В прошлом году в Великобритании возобновляемые источники выработали 43% электричества, тогда как на нефть, газ и уголь пришлось 40%, а остаток — на ядерные станции. Это значит, что для выработки только «чистого» электричества правительству нужно будет увеличить инвестиции как в ветряную, так и в ядерную энергетику.

Власти страны уже делают шаги в этой области. Так, 4 октября в эксплуатацию был введен самый протяженный в мире подводный электрокабель на 1,3 гигаватт длиной 725 км для передачи «зеленой» электроэнергии из Норвегии в Великобританию. В настоящее время правительство также рассматривает проект строительства нового атомного реактора на месте остановленной АЭС «Уилфа» в Уэльсе.

Прошлой осенью Джонсон представил план «зеленой промышленной революции», который предполагает в том числе увеличение мощностей офшорной ветроэнергетики к 2030 г. в четыре раза (до 40 гигаватт), а также полный отказ от продажи новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных