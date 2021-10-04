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США хотят провести новые торговые переговоры с Китаем

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена планирует инициировать очередной раунд торговых переговоров с Китаем, заявила на брифинге в понедельник торгпред США Кэтрин Тай.

По словам Тай, США обсудят так называемую «первую фазу» торгового соглашения с Китаем, заключенного в январе 2020 г. при Дональде Трампе. Предполагалось, что этот документ позднее станет фундаментом для полноценного торгового соглашения, однако в период президентства Трампа этого не произошло.

В рамках сделки Китай обязался увеличить закупки товаров в США на $200 млрд в течение 2020 и 2021 гг. Согласно торговому эксперту Института мировой экономики Петерсона Чаду Брауну, который отслеживает соблюдение Китаем своих обязательств по соглашению, Пекин недовыполнил их на 40% в прошлом году и на 30% — за истекший период 2021 г., о чем он рассказал в интервью WSJ.

Подписание соглашения поставило точку в «торговой войне» между двумя крупнейшими экономиками мира, которая разгорелась после того, как Соединенные Штаты ввели импортные пошлины на китайские товары общей стоимостью $370 млрд (т. е. примерно на 75% экспорта китайских производителей в США). Китай ответил на них пошлинами на товары из США стоимостью $110 млрд (около 91% американского экспорта в Китай).

Торгпред заявила, что в Вашингтоне начнут освобождать от пошлин некоторые китайские товары и обсудят на переговорах «государственно-ориентированные» и «нерыночные» торговые практики, которые не были учтены в «первой фазе» соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных