США хотят провести новые торговые переговоры с Китаем

В рамках сделки Китай обязался увеличить закупки товаров в США на $200 млрд в течение 2020 и 2021 гг. Согласно торговому эксперту Института мировой экономики Петерсона Чаду Брауну, который отслеживает соблюдение Китаем своих обязательств по соглашению, Пекин недовыполнил их на 40% в прошлом году и на 30% — за истекший период 2021 г., о чем он рассказал в интервью WSJ.