США хотят провести новые торговые переговоры с Китаем
Администрация президента США Джо Байдена планирует инициировать очередной раунд торговых переговоров с Китаем, заявила на брифинге в понедельник торгпред США Кэтрин Тай.
По словам Тай, США обсудят так называемую «первую фазу» торгового соглашения с Китаем, заключенного в январе 2020 г. при Дональде Трампе. Предполагалось, что этот документ позднее станет фундаментом для полноценного торгового соглашения, однако в период президентства Трампа этого не произошло.
В рамках сделки Китай обязался увеличить закупки товаров в США на $200 млрд в течение 2020 и 2021 гг. Согласно торговому эксперту Института мировой экономики Петерсона Чаду Брауну, который отслеживает соблюдение Китаем своих обязательств по соглашению, Пекин недовыполнил их на 40% в прошлом году и на 30% — за истекший период 2021 г., о чем он рассказал в интервью WSJ.
Подписание соглашения поставило точку в «торговой войне» между двумя крупнейшими экономиками мира, которая разгорелась после того, как Соединенные Штаты ввели импортные пошлины на китайские товары общей стоимостью $370 млрд (т. е. примерно на 75% экспорта китайских производителей в США). Китай ответил на них пошлинами на товары из США стоимостью $110 млрд (около 91% американского экспорта в Китай).
Торгпред заявила, что в Вашингтоне начнут освобождать от пошлин некоторые китайские товары и обсудят на переговорах «государственно-ориентированные» и «нерыночные» торговые практики, которые не были учтены в «первой фазе» соглашения.