Власти Чукотки и Камчатки сообщили о сложностях с доставкой грузов в регионы

«Работа продолжается: навигация очень сложная, а в июле-сентябре было в 3 раза меньше судозаходов, чем обычно. Это значит, что в октябре и ноябре нам нужны дополнительные рейсы», — говорится в сообщении. Копин отметил, что власти работают с транспортными компаниями и следят за погодой, если понадобится, будут привлекать ледоколы. Сейчас отправки на Чукотку ждут более 200 контейнеров с техникой, продуктами, модульными конструкциями для стройки и т.д.