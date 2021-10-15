Власти Чукотки и Камчатки сообщили о сложностях с доставкой грузов в регионы
С июля по сентябрь в морские порты Чукотки зашло втрое меньше судов с грузами, чем обычно, из-за сложностей с навигацией. Понадобятся дополнительные рейсы в октябре и ноябре, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Роман Копин.
«Работа продолжается: навигация очень сложная, а в июле-сентябре было в 3 раза меньше судозаходов, чем обычно. Это значит, что в октябре и ноябре нам нужны дополнительные рейсы», — говорится в сообщении. Копин отметил, что власти работают с транспортными компаниями и следят за погодой, если понадобится, будут привлекать ледоколы. Сейчас отправки на Чукотку ждут более 200 контейнеров с техникой, продуктами, модульными конструкциями для стройки и т.д.
Глава Камчатки Владимир Солодов сообщил, что в регионе также есть проблема с поставками грузов из-за кризиса в глобальной логистике. Грузы из Китая, которые раньше доставлялись через Суэцкий канал, перенаправили по Транссибу, поэтому в портах Владивостока скопилось огромное количество контейнеров для отправки.
«Мы наблюдаем сейчас задержки поставок товаров до Камчатки, которые в ряде случаев достигают трех месяцев. В последнюю неделю ситуация несколько нормализовалась, по крайней мере по нашему мониторингу продукты питания все отправляются точно в срок», — рассказал Солодов. Есть некоторые задержки с поставками стройматериалов и детских площадок.
Солодов обратился к полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу для решения проблемы. Тот дал поручение Минтрансу разобраться в ситуации и взять ее на контроль. Минтранс и Министерство по развитию Дальнего Востока отслеживают отгрузку товаров в ручном режиме, как и правительство Камчатки, отметил Солодов. Он подчеркнул, что Камчатский край, Сахалин и Магадан полностью зависят от поставок из Владивостока. Системно ситуация не решится в ближайшее время, могут опять появиться задержки и вырасти стоимость поставок, добавил он.