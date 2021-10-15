Россия и Германия проводят консультации по транзиту газа через Украину
Россия проводит консультации с германской стороной по транзиту газа через Украину после 2024 г., сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
«Вот то, что вы говорите: мы встречаемся с (специальным представителем немецкого правительства по транзиту газа через Украину Георгом фон — Ред.) Вальдерзее, как раз мы консультируемся относительно этой ситуации», — сообщил Новак (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что консультации продолжаются и он не считает нужным публично о них рассказывать.
В ходе прошедших в середине июля переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласия по газопроводу «Северный поток — 2». Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — заявил Путин. Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сегодня заявил, что заявление об увеличении транзита газа через Украину в этом году являются манипуляциями. По его словам, «Газпром» в этом году уменьшал транзит три раза.