Зеленский объяснил стремление Украины сохранить транзит российского газа
Украина хочет сохранить транзит российского газа через свою территорию, чтобы не потерять доход от него, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», — заявил Зеленский (цитата по ТАСС).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — заявил Путин. Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год.
Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на октябрь. Также компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу – 31,3 млн куб. м. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.