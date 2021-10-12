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Зеленский объяснил стремление Украины сохранить транзит российского газа

Ведомости

Украина хочет сохранить транзит российского газа через свою территорию, чтобы не потерять доход от него, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», — заявил Зеленский (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — заявил Путин. Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год.

Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на октябрь. Также компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу – 31,3 млн куб. м. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.

Ранее по теме: Путин заявил о спекуляциях о поставках российского газа через Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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