Курс турецкой лиры обновил минимум с 1840 года

Аналитики связывают удешевление лиры с двумя факторами. Первый — поручение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от 23 октября объявить персонами нон грата и выслать из страны послов 10 стран, в том числе членов НАТО — США, Франции, Германии, Дании, Канады, Нидерландов и Норвегии. Решение главы государства стало ответом на призыв дипмиссий этих стран к Анкаре освободить диссидента и правозащитника Османа Кавалу. Тот был арестован в 2017 г. по обвинению в причастности к попытке госпереворота в 2016 г., а также в организации протестов в защиту парка Гези в Стамбуле в 2013 г., которые переросли в выступления под политическими лозунгами.