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Курс турецкой лиры обновил минимум с 1840 года

Ведомости

Турецкая валюта рекордно ослабла по отношению к американской валюте и впервые с 1840 г. достигла 9,75 лиры за доллар, сообщает Reuters. Таким образом, она потеряла в цене около 1,6% в воскресенье, а в целом за 2021 г. — 24%.

Аналитики связывают удешевление лиры с двумя факторами. Первый — поручение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от 23 октября объявить персонами нон грата и выслать из страны послов 10 стран, в том числе членов НАТО — США, Франции, Германии, Дании, Канады, Нидерландов и Норвегии. Решение главы государства стало ответом на призыв дипмиссий этих стран к Анкаре освободить диссидента и правозащитника Османа Кавалу. Тот был арестован в 2017 г. по обвинению в причастности к попытке госпереворота в 2016 г., а также в организации протестов в защиту парка Гези в Стамбуле в 2013 г., которые переросли в выступления под политическими лозунгами.

Также ослаблению лиры способствовало решение Центрального банка Турции снизить ключевую ставку с 18 до 16%, несмотря на рост инфляции в стране. В сентябре она достигла 19,58% после 19,25% в августе.

«Мы все знаем, что (глава Центрального банка) Кавджиоглу не имеет полномочий повышать ставки, поэтому единственной защитой будет расходование валютных резервов, которых у ЦБРТ нет», — заявил старший стратег по развивающимся рынкам в компании BlueBay Asset Management Тим Эш. Ранее газета Arab News отмечала, что новый глава турецкого ЦБ Шахап Кавджиоглу поддерживает теорию Эрдогана, что увеличение ключевой ставки разгоняет инфляцию, при этом большинство современных экономистов придерживаются обратной точки зрения.

Турецкая лира дешевеет и по отношению к рублю. 13 октября она достигла минимального с 1992 г. значения в 7,88 руб., а 23 октября была уже на уровне 7,36 руб., следует из данных российского Центробанка. 

Ранее по теме: Турецкая лира подешевела к рублю до исторического минимума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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