Евростат спрогнозировал рекордную с июля 2008 года инфляцию в Еврозоне

На такое существенное ускорение инфляции повлияло повышении цен на энергетическом рынке (+23,5% по сравнению с ростом 17,6% в сентябре). Цены на неэнергетические промышленные товары также ускоряют рост на 2,1% по сравнению с 1,7% в сентябре. Потребительские цены на продовольствие, алкоголь и табак подорожают на 2%, что является сопоставимым с показателями сентября. ВВП 19 стран Еврозоны, по первой оценке, в III квартале 2021 г. вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном, сообщил Евростат.