Евростат спрогнозировал рекордную с июля 2008 года инфляцию в Еврозоне
Годовая инфляция в странах Еврозоны по итогам октября 2021 г. может составить 4,1% по сравнению с 3,4% в сентябре, следует из данных Евростата. По данным ведомства, последний раз такой уровень инфляции был зафиксирован в июле 2008 г.
К Еврозоне относится 19 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.
На такое существенное ускорение инфляции повлияло повышении цен на энергетическом рынке (+23,5% по сравнению с ростом 17,6% в сентябре). Цены на неэнергетические промышленные товары также ускоряют рост на 2,1% по сравнению с 1,7% в сентябре. Потребительские цены на продовольствие, алкоголь и табак подорожают на 2%, что является сопоставимым с показателями сентября. ВВП 19 стран Еврозоны, по первой оценке, в III квартале 2021 г. вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном, сообщил Евростат.