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Евростат спрогнозировал рекордную с июля 2008 года инфляцию в Еврозоне

Ведомости

Годовая инфляция в странах Еврозоны по итогам октября 2021 г. может составить 4,1% по сравнению с 3,4% в сентябре, следует из данных Евростата. По данным ведомства, последний раз такой уровень инфляции был зафиксирован в июле 2008 г. 

К Еврозоне относится 19 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

На такое существенное ускорение инфляции повлияло повышении цен на энергетическом рынке (+23,5% по сравнению с ростом 17,6% в сентябре). Цены на неэнергетические промышленные товары также ускоряют рост на 2,1% по сравнению с 1,7% в сентябре. Потребительские цены на продовольствие, алкоголь и табак подорожают на 2%, что является сопоставимым с показателями сентября. ВВП 19 стран Еврозоны, по первой оценке, в III квартале 2021 г. вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном, сообщил Евростат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных