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Нефть марки Urals за год подорожала в два раза

Ведомости

Цена российской нефти Urals выросла вдвое с октября 2020 г. Такие данные приводит Министерство финансов.

В октябре текущего года нефть марки Urals — основной товар российского экспорта — стоила $81,49 за баррель, сообщили в ведомстве. В октябре 2020-го этот показатель составлял $40,53 за баррель.

Средняя цена Urals в январе-октябре 2021 г. находилась на уровне $67,51 за баррель против $40,81 за аналогичный период прошлого года.

К 12:37 Мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся у отметки $84,27 (+0,66% к предыдущему закрытию торгов), фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь торгуются на уровне $83,80 (+0,28%) .

Цены на нефть эталонных марок в понедельник растут на фоне неуверенности инвесторов перед очередным заседанием ОПЕК+, назначенным на четверг, 4 ноября. На встрече представители нефтяного картеля должны решить, нужно ли продолжать придерживаться июльского плана по ежемесячному увеличению поставок на 400 тыс. баррелей в день на фоне дефицита бензина в США.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов и отраслевых инсайдеров, США планируют надавить на ОПЕК+ и вынудить картель дополнительно увеличить добычу нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных