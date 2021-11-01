Нефть марки Urals за год подорожала в два раза

Цены на нефть эталонных марок в понедельник растут на фоне неуверенности инвесторов перед очередным заседанием ОПЕК+, назначенным на четверг, 4 ноября. На встрече представители нефтяного картеля должны решить, нужно ли продолжать придерживаться июльского плана по ежемесячному увеличению поставок на 400 тыс. баррелей в день на фоне дефицита бензина в США.