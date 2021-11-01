Нефть марки Urals за год подорожала в два раза
Цена российской нефти Urals выросла вдвое с октября 2020 г. Такие данные приводит Министерство финансов.
В октябре текущего года нефть марки Urals — основной товар российского экспорта — стоила $81,49 за баррель, сообщили в ведомстве. В октябре 2020-го этот показатель составлял $40,53 за баррель.
Средняя цена Urals в январе-октябре 2021 г. находилась на уровне $67,51 за баррель против $40,81 за аналогичный период прошлого года.
К 12:37 Мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся у отметки $84,27 (+0,66% к предыдущему закрытию торгов), фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь торгуются на уровне $83,80 (+0,28%) .
Цены на нефть эталонных марок в понедельник растут на фоне неуверенности инвесторов перед очередным заседанием ОПЕК+, назначенным на четверг, 4 ноября. На встрече представители нефтяного картеля должны решить, нужно ли продолжать придерживаться июльского плана по ежемесячному увеличению поставок на 400 тыс. баррелей в день на фоне дефицита бензина в США.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов и отраслевых инсайдеров, США планируют надавить на ОПЕК+ и вынудить картель дополнительно увеличить добычу нефти.