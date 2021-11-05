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Глава МИД Украины обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы ограничивает экспорт газа, чтобы еще больше поднять цены на него и создать энергетический кризис. Об этом об заявил на форуме «Open Zakarpattia 2021. Форум развития».

«Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока — 2", — заявил Кулеба (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что дефицит газа на рынке Европы говорит, что дополнительные маршруты не гарантируют увеличения поставок в регион.

Ранее представитель госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала нынешний энергетический кризис в Европе, но и не приняла мер для его смягчения. Он поприветствовал решение РФ увеличить поставки газа в Европу, но хотел бы, чтобы это произошло на месяц раньше.

Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этому стал, в том числе, дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.

На этом фоне в октябре «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на ноябрь через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».

Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что энергокризис в Европе является «рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии». Энергокризис, по его словам, также образовался из-за недопоставок газа со стороны американских и ближневосточных компаний и сокращения добычи в ЕС.

Ранее по теме: «Системные изъяны» газового рынка: как Путин объяснил причины энергокризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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