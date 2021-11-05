Глава МИД Украины обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе

Ранее представитель госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала нынешний энергетический кризис в Европе, но и не приняла мер для его смягчения. Он поприветствовал решение РФ увеличить поставки газа в Европу, но хотел бы, чтобы это произошло на месяц раньше.