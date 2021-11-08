Китай в октябре нарастил импорт угля почти вдвое в годовом выражении

Осенью Китай столкнулся с острым дефицитом электроэнергии на фоне мирового роста цен на энергоносители. В сентябре большинство провинций страны ввели ограничения на потребление электроэнергии, приостановили работу сотни энергоемких предприятий. В ответ на это власти решили экстренно открыть шахты и увеличить нормы выработки угля, а также провести многочисленные инспекции национальных компаний, добывающих уголь и торгующих им, чтобы предотвратить рост цен на этот вид энергоносителя. Кроме того, в Китае был снят негласный запрет на импорт австралийского угля, длившийся около года.