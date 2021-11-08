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Экономика

Китай в октябре нарастил импорт угля почти вдвое в годовом выражении

Ведомости

Объемы импорта угля в Китай за последний год выросли почти в два раза, передает CNBC со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. В октябре текущего года Пекин закупил за рубежом 26,9 млн т угля, что на 96,2% больше аналогичного показателя за 2020 г. 

Тем не менее, импорт угля в этом октябре достиг минимального значения за последние пять месяцев и упал на 18,2% по сравнению с сентябрем. Всего, по данным таможни, в январе — октябре в Китай было ввезено 257,34 млн т угля — на 1,9% больше в годовом выражении.

Осенью Китай столкнулся с острым дефицитом электроэнергии на фоне мирового роста цен на энергоносители. В сентябре большинство провинций страны ввели ограничения на потребление электроэнергии, приостановили работу сотни энергоемких предприятий. В ответ на это власти решили экстренно открыть шахты и увеличить нормы выработки угля, а также провести многочисленные инспекции национальных компаний, добывающих уголь и торгующих им, чтобы предотвратить рост цен на этот вид энергоносителя. Кроме того, в Китае был снят негласный запрет на импорт австралийского угля, длившийся около года.

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По данным аналитиков Commonwealth Bank of Australia, эти меры принесли результат: число провинций с серьезной нехваткой электроэнергии упало к середине октября уменьшилось до двух по сравнению с 18 в начале месяца, а количество угольных ТЭС с запасами угля на период менее семи дней сократилось на 90%.

7 ноября Государственная электросетевая компания Китая сообщила, что поставки электроэнергии стабилизировались, но предупредила о возможной нехватке энергии на местном уровне в зимние месяцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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