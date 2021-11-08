Китай в октябре нарастил импорт угля почти вдвое в годовом выражении
Объемы импорта угля в Китай за последний год выросли почти в два раза, передает CNBC со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. В октябре текущего года Пекин закупил за рубежом 26,9 млн т угля, что на 96,2% больше аналогичного показателя за 2020 г.
Тем не менее, импорт угля в этом октябре достиг минимального значения за последние пять месяцев и упал на 18,2% по сравнению с сентябрем. Всего, по данным таможни, в январе — октябре в Китай было ввезено 257,34 млн т угля — на 1,9% больше в годовом выражении.
Осенью Китай столкнулся с острым дефицитом электроэнергии на фоне мирового роста цен на энергоносители. В сентябре большинство провинций страны ввели ограничения на потребление электроэнергии, приостановили работу сотни энергоемких предприятий. В ответ на это власти решили экстренно открыть шахты и увеличить нормы выработки угля, а также провести многочисленные инспекции национальных компаний, добывающих уголь и торгующих им, чтобы предотвратить рост цен на этот вид энергоносителя. Кроме того, в Китае был снят негласный запрет на импорт австралийского угля, длившийся около года.
По данным аналитиков Commonwealth Bank of Australia, эти меры принесли результат: число провинций с серьезной нехваткой электроэнергии упало к середине октября уменьшилось до двух по сравнению с 18 в начале месяца, а количество угольных ТЭС с запасами угля на период менее семи дней сократилось на 90%.
7 ноября Государственная электросетевая компания Китая сообщила, что поставки электроэнергии стабилизировались, но предупредила о возможной нехватке энергии на местном уровне в зимние месяцы.