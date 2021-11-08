«Сбер» узнал о новом способе россиян экономить на продуктах
Доля россиян, начавших покупать продукцию собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей, выросла с 24 до 37% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Sberbank CIB «Индекс Иванова».
Одновременно с этим сократилась доля «охотников за скидками», отметили аналитики. Так, в «Дикси» она снизилась с 34 до 27% год к году, в «Пятерочке» — с 27 до 24%, в Auchan — с 28 до 25%. Рост интереса к СТМ товарам аналитики связали с увеличением предложения в данном сегменте.
В X5 Group, куда входит «Пятерочка», выразили мнение, что востребованность СТМ продукции повысилась из-за более низкой стоимости и расширения ассортимента. Кроме того, в некоторых торговых сетях действуют программы лояльности, позволяющие получить кешбэк за покупку таких товаров, отметили в Auchan. Наконец, покупатели не видят ухудшения качества продуктов при переходе на СТМ, а выбор в пользу собственных торговых марок позволяет сэкономить время в магазинах, заявили старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов и аналитик по потребительскому рынку Райффайзенбанка Егор Макеев.
Гендиректор Infoline Иван Федяков добавил, что сейчас сохраняются сложности с поставками некоторых импортных товаров широкого потребления, в том числе бытовой химии и товаров для гигиены, поэтому они продаются по обычной цене, то есть ритейлеры сокращают глубину скидок. «На этом фоне переключение на СТМ, которые изначально дешевле, чем брендовый товар со скидкой, выглядит логичным», — пояснил эксперт.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России по итогам октября впервые с февраля 2016 г. превысила 8% и достигла рекордных с января того же года 8,13%. В месячном выражении потребительские цены в России увеличились на 1,11% — это самый высокий показатель с марта 2015 г. При этом стоимость продовольствия повысилась на 10,89% за год и на 2,17% за месяц, а непродовольственных товаров — на 8,17% и 0,78% соответственно.