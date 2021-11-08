«Сбер» узнал о новом способе россиян экономить на продуктах

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России по итогам октября впервые с февраля 2016 г. превысила 8% и достигла рекордных с января того же года 8,13%. В месячном выражении потребительские цены в России увеличились на 1,11% — это самый высокий показатель с марта 2015 г. При этом стоимость продовольствия повысилась на 10,89% за год и на 2,17% за месяц, а непродовольственных товаров — на 8,17% и 0,78% соответственно.