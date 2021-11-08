«Газпром» увеличил транзит газа через Украину в 1,5 раза

Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этому стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума, — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.