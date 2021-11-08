«Газпром» увеличил транзит газа через Украину в 1,5 раза
«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и оплачивается "Газпромом" (109 млн кубометров)», — сообщил Макогон.
Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил, что транзит газа через Украину в октябре снизился на 19% до 2,6 млрд куб. м. — на 623 млн куб. м меньше, чем в сентябре.
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этому стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума, — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что энергокризис в Европе является результатом экономической политики Еврокомиссии. Энергокризис, по его словам, также образовался из-за недопоставок газа со стороны американских и ближневосточных компаний и сокращения добычи в ЕС. Президент поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить поставки газа в Европу после наполнения ПХГ в России.