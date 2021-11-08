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Экономика

ФАС и Минэнерго разработали механизм скидок на поставки топлива на Дальний Восток

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России разработали механизм предоставления субсидий на транспортировку топлива на Дальний Восток, сообщает пресс-служба ФАС.

«ФАС выступила инициатором по созданию механизма скидок на поставки топлива на Дальний Восток. Совместно с Минэнерго был подготовлен механизм, который предлагает предоставлять субсидию на транспортировку топлива, что позволит снизить стоимость на 4000 руб. за 1 т топлива», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что механизм должен улучшить ситуацию со снабжением Дальнего Востока бензином, авиакеросином и дизтопливом, а также сдержать рост цен для потребителей.

«Дальнейшее обсуждение проекта постановления состоится в правительстве Российской Федерации», — добавили в ФАС.

На Дальнем Востоке расположены два нефтеперерабатывающих завода: Хабаровский (перерабатывает до 6 млн т нефти) «Нефтегазхолдинга» и Комсомольский, который принадлежит «Роснефти» (до 8 млн т). Как ранее сообщали «Ведомости», цель предложенных мер – сделать поставки топлива на Дальний Восток выгодными для нефтеперерабатывающих заводов вне региона, создать там дополнительное предложение продукта и сбить оптовые цены на топливо в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных