ФАС и Минэнерго разработали механизм скидок на поставки топлива на Дальний Восток

На Дальнем Востоке расположены два нефтеперерабатывающих завода: Хабаровский (перерабатывает до 6 млн т нефти) «Нефтегазхолдинга» и Комсомольский, который принадлежит «Роснефти» (до 8 млн т). Как ранее сообщали «Ведомости», цель предложенных мер – сделать поставки топлива на Дальний Восток выгодными для нефтеперерабатывающих заводов вне региона, создать там дополнительное предложение продукта и сбить оптовые цены на топливо в регионе.