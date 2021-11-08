ФАС и Минэнерго разработали механизм скидок на поставки топлива на Дальний Восток
Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России разработали механизм предоставления субсидий на транспортировку топлива на Дальний Восток, сообщает пресс-служба ФАС.
«ФАС выступила инициатором по созданию механизма скидок на поставки топлива на Дальний Восток. Совместно с Минэнерго был подготовлен механизм, который предлагает предоставлять субсидию на транспортировку топлива, что позволит снизить стоимость на 4000 руб. за 1 т топлива», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что механизм должен улучшить ситуацию со снабжением Дальнего Востока бензином, авиакеросином и дизтопливом, а также сдержать рост цен для потребителей.
«Дальнейшее обсуждение проекта постановления состоится в правительстве Российской Федерации», — добавили в ФАС.
На Дальнем Востоке расположены два нефтеперерабатывающих завода: Хабаровский (перерабатывает до 6 млн т нефти) «Нефтегазхолдинга» и Комсомольский, который принадлежит «Роснефти» (до 8 млн т). Как ранее сообщали «Ведомости», цель предложенных мер – сделать поставки топлива на Дальний Восток выгодными для нефтеперерабатывающих заводов вне региона, создать там дополнительное предложение продукта и сбить оптовые цены на топливо в регионе.