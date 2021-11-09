Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Ранее в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства президент России Владимир Путин сообщил, что Минск закупает российский газ в семь-восемь раз дешевле, чем он стоит на европейских спотовых рынках. Он добавил, что цены на газ для Белоруссии также в три-четыре раза дешевле, чем для других покупателей, которые заключили с Россией долгосрочные контракты.