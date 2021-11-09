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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

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Министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали протокол о ценах на российский газ для Минска на 2022 г., сообщила пресс-служба белорусского минэнерго.

«Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 г. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с "Газпромом", исходя из условий 2021 г.», — говорится в сообщении.

Ранее в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства президент России Владимир Путин сообщил, что Минск закупает российский газ в семь-восемь раз дешевле, чем он стоит на европейских спотовых рынках. Он добавил, что цены на газ для Белоруссии также в три-четыре раза дешевле, чем для других покупателей, которые заключили с Россией долгосрочные контракты.

Ранее в Европе начался энергетический кризис, из-за которого стали расти цены на газ. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

27 октября Путин поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в хранилищах в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища. После этого цена ноябрьского фьючерса на TFF на бирже ICE Futures снизилась. 

Ранее по теме: Путин сравнил цены на российский газ для Белоруссии и на европейском рынке

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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