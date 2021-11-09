ЕС ввел постоянные антидемпинговые пошлины на ввоз российской фанеры

Временные пошлины действовали с июня текущего года сроком на полгода, их размер варьировался от 15 до 15,9%. Они были введены в ответ на жалобу производителей из Польши и Латвии, которые обвинили российских экспортеров фанеры в демпинге. Еврокомиссия по итогам расследования выяснила, что деревообрабатывающие компании из России снизили цену на фанеру на 10% — с 646 евро за тонну в 2017 г. до 584 евро в 2021 г. В результате доля российской фанеры на европейском рынке выросла с 46% в 2017 г. до 56% в 2020.