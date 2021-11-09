ЕС ввел постоянные антидемпинговые пошлины на ввоз российской фанеры
Европейская комиссия приняла решение о замене временных антидемпинговых пошлин на ввоз российской березовой фанеры постоянными. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Официальном журнале Европейского союза 9 ноября.
Временные пошлины действовали с июня текущего года сроком на полгода, их размер варьировался от 15 до 15,9%. Они были введены в ответ на жалобу производителей из Польши и Латвии, которые обвинили российских экспортеров фанеры в демпинге. Еврокомиссия по итогам расследования выяснила, что деревообрабатывающие компании из России снизили цену на фанеру на 10% — с 646 евро за тонну в 2017 г. до 584 евро в 2021 г. В результате доля российской фанеры на европейском рынке выросла с 46% в 2017 г. до 56% в 2020.
С введением постоянных пошлин их размер был пересмотрен. Для предприятий группы «Свеза» Алексея Мордашова — крупнейшего в России и в мире производителя фанеры — новая ставка пошлины составит 14,4% против 15,9% во время действия временных мер. Для Вятского фанерного комбината Segezha Group (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) установлена пошлина в размере 14,85% (ранее — 15,7%). Такую же пошлину должен будет уплачивать ряд других компаний, включая российское предприятие финского концерна UPM-Kymmene в Новгородской области.
Российские производители ранее заявляли, что введение антидемпинговых пошлин негативно скажется на европейских потребителях из-за повышения цен и уменьшения объемов поставок. В частности, Николай Иванов, управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политике Segezha Group, еще в сентябре выражал уверенность в том, что окончательная пошлина введена не будет.
Еврокомиссия отвергла этот аргумент. Как указано в ноябрьском решении регулятора, ситуация в отрасли «не претерпела существенных изменений» после введения временных пошлин. Кроме того, поставки из России на европейский рынок продолжились, поэтому Еврокомиссия сделала вывод, что введение окончательных мер «не будет противоречить» интересам ЕС.
«Свеза» считает решение несправедливым и не исключает того, что оспорит его в суде, заявил «Интерфаксу» директор по взаимодействию с государственными органами компании Борис Френкель. При этом «Свеза» продолжит поставки в Европу и будет выполнять обязательства по уплате новых пошлин.