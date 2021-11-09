В Узбекистане начались перебои с электроснабжением из-за падения выработки на ГЭС
В некоторых районах Узбекистана произошли кратковременные отключения электричества из-за нехватки электроэнергии. Об этом сообщило министерство энергетики республики.
В ведомстве связали сбои в электроснабжении с падением производства электроэнергии на гидроэлектростанциях на 23% в связи с маловодьем. Так, в 2019 г. ГЭС страны выработали 6,5 млрд кВт\ч, а в 2020 и 2021 гг. этот показатель составил всего 5 млрд кВт\ч.
«Этого недостающего объема было бы достаточно для обеспечения всего населения республики электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний период», — говорится в сообщении минэнерго Узбекистана. В ведомстве заявили, что нынешняя ситуация, при которой в водохранилищах недосчитались запасов воды, характерна не только для страны, но и региона в целом.
Ранее с энергокризисом столкнулась соседняя Киргизия, где на фоне дефицита электроэнергии был установлен лимит мощности потребления в трех из девяти субъектов: столице Бишкеке, а также в Чуйской и Таласской областях. В ведущей энергоснабжающей компании страны «Северэлектро» пообещали снять ограничения, если удастся накопить больше воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС, запасы в котором сократились на четверть за последний год, до 11,8 млрд кубометров.
По словам президента страны Садыра Жапарова, задолженность киргизского минэнерго перед внутренними и внешними кредиторами составляет 130 млрд сомов (около 110 млрд руб.).