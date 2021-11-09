В Узбекистане начались перебои с электроснабжением из-за падения выработки на ГЭС

Ранее с энергокризисом столкнулась соседняя Киргизия, где на фоне дефицита электроэнергии был установлен лимит мощности потребления в трех из девяти субъектов: столице Бишкеке, а также в Чуйской и Таласской областях. В ведущей энергоснабжающей компании страны «Северэлектро» пообещали снять ограничения, если удастся накопить больше воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС, запасы в котором сократились на четверть за последний год, до 11,8 млрд кубометров.