Газета
Экономика

В Узбекистане начались перебои с электроснабжением из-за падения выработки на ГЭС

Ведомости

В некоторых районах Узбекистана произошли кратковременные отключения электричества из-за нехватки электроэнергии. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

В ведомстве связали сбои в электроснабжении с падением производства электроэнергии на гидроэлектростанциях на 23% в связи с маловодьем. Так, в 2019 г. ГЭС страны выработали 6,5 млрд кВт\ч, а в 2020 и 2021 гг. этот показатель составил всего 5 млрд кВт\ч.

«Этого недостающего объема было бы достаточно для обеспечения всего населения республики электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний период», — говорится в сообщении минэнерго Узбекистана. В ведомстве заявили, что нынешняя ситуация, при которой в водохранилищах недосчитались запасов воды, характерна не только для страны, но и региона в целом.

Ранее с энергокризисом столкнулась соседняя Киргизия, где на фоне дефицита электроэнергии был установлен лимит мощности потребления в трех из девяти субъектов: столице Бишкеке, а также в Чуйской и Таласской областях. В ведущей энергоснабжающей компании страны «Северэлектро» пообещали снять ограничения, если удастся накопить больше воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС, запасы в котором сократились на четверть за последний год, до 11,8 млрд кубометров.

По словам президента страны Садыра Жапарова, задолженность киргизского минэнерго перед внутренними и внешними кредиторами составляет 130 млрд сомов (около 110 млрд руб.).

Ранее по теме: Путин назвал ситуацию на мировом рынке энергоносителей крайне нестабильной

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных