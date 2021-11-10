Росстат зафиксировал резкое замедление недельной инфляции в России

Целевым показателем по инфляции в России, к которому стремится Центробанк, остается 4%. Этот порог темпы роста потребительских цен преодолели еще в декабре прошлого года, после чего продолжили ускоряться. На этом фоне ЦБ с марта стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25%: сейчас она составляет уже 7,5%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.