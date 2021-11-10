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Экономика

Росстат зафиксировал резкое замедление недельной инфляции в России

Ведомости

Со 2 по 8 ноября потребительские цены в России выросли на 0,09%, следует из материалов Росстата. Показатель резко снизился по сравнению с предыдущим периодом: на неделе с 26 октября по 1 ноября он составил 0,21%. Последнее зафиксированное значение стало минимальным с начала осени.

Так, инфляция ниже текущей наблюдалась на неделе с 7 по 13 сентября — 0,04%. В следующий наблюдаемый период она составила уже 0,1%, после чего выросла почти втрое и не опускалась ниже 0,2% до начала ноября.

С начала 2021 г. цены выросли на 6,62%. Кроме того, на прошлой неделе Росстат сообщил, что годовая инфляция по итогам октября составила рекордные с января 2016 г. 8,13%.

Среди продуктов питания со 2 по 8 ноября сильнее всего выросли цены на свежие огурцы и помидоры — на 2,76 и 2,52% соответственно. Кроме того, на 1,08% подорожала белокочанная капуста, а на 0,82% — картофель. Однако в целом стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 0,5% за счет удешевления репчатого лука, моркови и яблок на 1,08, 0,33 и 0,5% соответственно.

Также Росстат зафиксировал повышение цены на гречку на 1,28%. Остальные продукты либо подорожали менее чем на 1%, либо чуть подешевели. Стоимость подсолнечного масла выросла на 0,16%, сахара — на 0,56%, куриных яиц — на 0,99%.

Помимо этого Росстат зафиксировал удорожание бензина на 0,12%. Дизельное топливо выросло в цене сразу на 0,57%. Теперь их средняя стоимость составляет 49,37 и 51,59 руб. за литр соответственно.

Целевым показателем по инфляции в России, к которому стремится Центробанк, остается 4%. Этот порог темпы роста потребительских цен преодолели еще в декабре прошлого года, после чего продолжили ускоряться. На этом фоне ЦБ с марта стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25%: сейчас она составляет уже 7,5%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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