ОПЕК спрогнозировала избыток нефти на рынке после высвобождения резервов

США приняли такое решение после того, как ОПЕК и другие страны — экспортеры нефти отказались увеличивать объемы добычи нефти выше ранее запланированного уровня. По соглашению, действующему с августа 2021 г., картель наращивает добычу на 400 000 баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы к концу сентября 2022 г. восполнить ограничения в 9,7 млн б/с, принятые в разгар пандемии. Каждый месяц члены ОПЕК+ обсуждают параметры сделки с учетом ситуации на рынке, следующее такое обсуждение состоится уже 2 декабря. Агентство Bloomberg сообщало, что договоренности ОПЕК+ могут быть пересмотрены, но возможные сценарии действий тогда не назывались.