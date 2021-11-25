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Экономика

ОПЕК спрогнозировала избыток нефти на рынке после высвобождения резервов

Ведомости

Высвобождение резервов нефти властями ряда стран приведет к значительному росту избытка топлива на рынке, сообщил Bloomberg со ссылкой на прогноз экономической комиссии ОПЕК. Такой прогноз был дан за неделю до встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться увеличение добычи нефти.

Комиссия отметила, что если принявшие решение о высвобождении стратегических запасов нефти страны, в том числе США, Великобритания, Индия, Южная Корея и Япония, за два месяца возьмут из запасов 66 млн баррелей, избыток топлива на рынке может вырасти на 1,1 млн баррелей в сутки и достигнет 2,3 млн баррелей в сутки в январе и 3,7 млн баррелей в сутки в феврале. 

Ранее пресс-служба администрации президента США Джо Байдена объявила о планах продать 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны для сдерживания роста цен. Выпуск 18 млн баррелей уже был одобрен ранее. Оставшиеся 32 млн будут проданы по биржевому принципу в ближайшие месяцы, аналогичный объем планируется вернуть в резервный фонд после стабилизации ситуации с ценами на бензин. Решение поддержали другие крупные потребители: Индия задействует 5 млн баррелей из резервов, Япония — 4,2 млн, Великобритания — 1,5 млн. Также о планах вывести на рынок нефть из резервов сообщили Китай и Южная Корея, но точные объемы пока не известны.

США приняли такое решение после того, как ОПЕК и другие страны — экспортеры нефти отказались увеличивать объемы добычи нефти выше ранее запланированного уровня. По соглашению, действующему с августа 2021 г., картель наращивает добычу на 400 000 баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы к концу сентября 2022 г. восполнить ограничения в 9,7 млн б/с, принятые в разгар пандемии. Каждый месяц члены ОПЕК+ обсуждают параметры сделки с учетом ситуации на рынке, следующее такое обсуждение состоится уже 2 декабря. Агентство Bloomberg сообщало, что договоренности ОПЕК+ могут быть пересмотрены, но возможные сценарии действий тогда не назывались.

Ранее по теме: Саудовская Аравия и Россия могут остановить увеличение нефтедобычи после действий США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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