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Саудовская Аравия и Россия могут остановить увеличение нефтедобычи после действий США

Ведомости

Саудовская Аравия и Россия планируют поставить на паузу восстановление добычи нефти после высвобождения несколькими крупными импортерами части своих стратегических нефтяных резервов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По словам собеседников издания, в Эр-Рияде обеспокоены, что решение США и других стран распечатать резервы может охладить мировой спрос и повлиять на цены. Сообщается, что в нефтяном альянсе ОПЕК+ нет единого мнения по этому вопросу: некоторые страны, включая Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, не видят необходимости в том, чтобы остановить наращивание нефтедобычи.

Накануне пресс-служба администрации президента США Джо Байдена объявила о планах продать 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны для сдерживания роста цен. Выпуск 18 млн баррелей уже был одобрен ранее. Оставшиеся 32 млн будут проданы по биржевому принципу в ближайшие месяцы, Аналогичный объем планируется вернуть в резервный фонд после стабилизации ситуации с ценами на бензин. Решение поддержали другие крупные потребители: Индия задействует 5 млн баррелей из резервов, Япония — 4,2 млн, Великобритания — 1,5 млн. Также о планах вывести на рынок нефть сообщили Китай и Южная Корея, но точные объемы пока неизвестны.

США приняли такое решение после того, как ОПЕК и другие страны-экспортеры нефти отказались увеличивать объемы добычи нефти. По соглашению, действующему с августа 2021 г., картель наращивает добычу на 400 000 баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы к концу сентября 2022-го восполнить ограничения в 9,7 млн б/с, принятые в разгар пандемии. Каждый месяц члены ОПЕК+ обсуждают параметры сделки с учетом ситуации на рынке, следующее такое обсуждение состоится уже 2 декабря. Агентство Bloomberg сообщало, что договоренности ОПЕК+ могут быть пересмотрены, но возможные сценарии действий тогда не назывались.

На рынок действия США и союзников большого влияния не оказали. По состоянию на 18:57 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI на бирже ICE составляет $78,62 за баррель (+0,15% к закрытию предыдущей сессии), Brent — $82,42 (+0,13%). Аналитики считают, что слаженные действия США и их союзников позволят какое-то время удержать цены в диапазоне $70-80 за баррель, но ненадолго.

Ранее по теме: Как повлияет на рынок распечатка стратегических нефтяных резервов США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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