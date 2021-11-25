Объем международных резервов России вновь обновил исторический максимум
Объем международных резервов России за неделю увеличился на $0,1 млрд и к 19 ноября впервые в истории достиг $626,3 млрд, следует из материалов Центробанка.
Таким образом, показатель второй раз подряд обновил исторический максимум. Ранее, в период с 5 по 12 ноября, он увеличился сразу на $4,1 млрд вследствие «положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».
Объем международных резервов преодолел порог в $600 млрд в конце августа и с тех пор не опускался ниже $610 млрд.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.