Всемирный банк предложил ввести в России налог на углерод

В своем декабрьском докладе об экономике России ВБ рекомендал ввести углеродное ценообразование в отраслях с высокими парниковыми выбросами, в первую очередь в топливно-энергетическом комплексе, транспортном секторе и для ряда крупных промышленных компаний. В совокупности это покроет 79% всех выбросов парниковых газов в стране, считают авторы документа. Отмечается, что цена на углерод может устанавливаться в форме налога, системы платных разрешений или того и другого, а в качестве альтернативы предлагается внедрить систему торговли квотами на выбросы или взимать акцизы на топливо, привязанные к объему выбросов.