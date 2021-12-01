Всемирный банк предложил ввести в России налог на углерод
Всемирный Банк (ВБ) предложил России установить цены на выбросы углерода и консолидировать энергетические субсидии в рамках стратегии по достижению углеродной нейтральности.
В своем декабрьском докладе об экономике России ВБ рекомендал ввести углеродное ценообразование в отраслях с высокими парниковыми выбросами, в первую очередь в топливно-энергетическом комплексе, транспортном секторе и для ряда крупных промышленных компаний. В совокупности это покроет 79% всех выбросов парниковых газов в стране, считают авторы документа. Отмечается, что цена на углерод может устанавливаться в форме налога, системы платных разрешений или того и другого, а в качестве альтернативы предлагается внедрить систему торговли квотами на выбросы или взимать акцизы на топливо, привязанные к объему выбросов.
В обычном, «кооперативном» сценарии глобального перехода на низкоуглеродную энергетику, при котором все страны, включая Россию, вводят всеобщий налог на углерод, его ставка вырастет с $44 за тонну CO2 в 2025 г. до $130 за тонну в 2050-м, прогнозируют аналитики ВБ. Правительство уже работает над созданием проекта закона об углеродном сборе, его разработка может занять от одного года до полутора.
В начале ноября правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития. Она предполагает сокращение выбросов парниковых газов в стране к 2050 г. на 60% от уровня 2019-го и достижение углеродной нейтральности спустя еще десять лет. Минэкономразвития намерено разработать план мероприятий по реализации стратегии в течение следующих пяти месяцев.
Аналитики ВБ считают, что по сравнению с другими ведущими экспортерами ископаемого топлива Россия «вполне готова» к тому, чтобы справиться с последствиями перехода к низкоуглеродной экономике. В мировом рейтинге устойчивости стран к рискам перехода Россия находится ниже большинства стран — членов Совета сотрудничества государств Персидского залива, но выше, чем ряд менее развитых и затронутых конфликтами стран — производителей нефти и газа.
Для успешной трансформации России потребуется более широкая диверсификация активов, включая человеческий капитал и возобновляемый природный капитал, а также сдвиг в сторону «зеленого» произведенного капитала, предупредили авторы доклада.
Банк также ухудшил свой прогноз роста российской экономики в следующем году до 2,4%. В октябре этот показатель составлял 2,8%. При этом ожидания на 2021 и 2023 годы остались прежними — 4,3 и 1,8%, соответственно.
Аналитики ВБ отметили, что восстановление экономики России замедлилось во втором полугодии 2021 г. на фоне приближения очередной волны пандемии, введения новых ограничительных мер и падения потребительской активности. «Неопределенность в отношении инфляции остается высокой. Если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, или экономика столкнется с препятствиями, вызванными сворачиванием программы количественного смягчения в США, вероятно, придется дольше придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, что также окажет негативное влияние на прогноз роста экономики», — говорится в докладе.