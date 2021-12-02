Датский Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2022 год

«После промежуточных выборов США окажутся в тупике в том, что касается подтверждения окончательных результатов выборов в Сенат и Палату представителей. Это приведет к тому, что новый состав Конгресса не сможет собраться на свое первое заседание 3 января 2023 г.», — предупредили в Saxo Bank. На фоне этого демократия страны «зависнет», так как демократы выступят против Верховного суда. Полномасштабный конституционный кризис наступит в 2023 г. Это отразиться на рынке: доходность казначейских облигаций США увеличится, тогда как доллар упадет из-за хеджирования от «экзистенциального кризиса» в крупнейшей экономике мира и эмитенте мировой резервной валюты.