Датский Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2022 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank традиционно представил 10 «шокирующих предсказаний» на следующий год. Их основной темой стала «революция». Перечень опубликован на сайте организации.
1. Энергопереход отложат на 5-10 лет
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на которые ссылаются аналитики, цель по снижению выбросов до нулевого уровня к 2050 г. требует уменьшения потребления нефти и газа на 29 и 10% соответственно к 2030 г. и более резкого сокращения в дальнейшем. На фоне этого поставщики уже стали снижать объемы разведки и добычи топлива, что спровоцировало падение объемов предложения и рост цен.
«Столкнувшись с быстро растущими ценами на сырьевые товары и трудностями на пути к углеродной нейтральности, политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, чтобы временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа в течение пяти и десяти лет соответственно. План представят как единственный прагматичный способ соединить реальность нашего энергопотребления с желаемым низкоуглеродным будущим, а также ограничить риск социальных волнений, вызванных ростом цен на продовольствие и энергоносители», — заявили аналитики.
2. Молодежь откажется от Facebook
Facebook превратился из «оживленного центра молодежи» в платформу для «пожилых бумеров», отметили в Saxo Bank. Сейчас только 27% подростков имеют учетную запись в этой соцсети против 94% в 2012 г.
«Молодые люди все чаще отключаются от алгоритмов Facebook, превращающих их опыт работы в социальных сетях в однородные циклы обратной связи с идентичным контентом или, что еще хуже, негативным и дезинформирующим контентом», — сказано в отчете. «В 2022 г. инвесторы поймут, что Meta (новое название Facebook. — Прим. ред.) стремительно теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании. В отчаянном шаге Meta попытается приобрести Snapchat или TikTok, вкладывая миллиарды долларов в создание жуткой «Metaвселенной», которая направлена на более непосредственное наблюдение за пользователями, чем когда-либо прежде, и возвращение молодых людей во вселенную платформ социальных сетей Meta. План с трудом реализуется», — считают эксперты.
3. Промежуточные выборы в США приведут к конституционному кризису
«После промежуточных выборов США окажутся в тупике в том, что касается подтверждения окончательных результатов выборов в Сенат и Палату представителей. Это приведет к тому, что новый состав Конгресса не сможет собраться на свое первое заседание 3 января 2023 г.», — предупредили в Saxo Bank. На фоне этого демократия страны «зависнет», так как демократы выступят против Верховного суда. Полномасштабный конституционный кризис наступит в 2023 г. Это отразиться на рынке: доходность казначейских облигаций США увеличится, тогда как доллар упадет из-за хеджирования от «экзистенциального кризиса» в крупнейшей экономике мира и эмитенте мировой резервной валюты.
4. Инфляция в США превысит 15%
Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл считает, что после вспышки заболеваемости COVID-19 миллионы американцев займут часть из 10,4 млн свободных рабочих мест, но этого не произойдет, так как некоторые люди раньше вышли на пенсию из-за кризиса, утверждают аналитики. Кроме того, часть населения не захочет возвращаться на низкооплачиваемую работу после «огромных подачек» стороны государства на фоне пандемии. Люди желают лучшей работы и больших зарплат.
«В сочетании с постоянным инфляционным давлением со стороны производства, энергетическим кризисом и нехваткой рабочей силы это приведет к беспрецедентному широкомасштабному двузначному росту заработной платы в годовом исчислении к IV кварталу. Как следствие, инфляция в США в годовом исчислении превысит 15% к началу 2023 г., впервые со времен Второй мировой войны», — заявили аналитики. Предполагается, что на фоне этого ФРС начнет запоздало повышать базовую ставку.
5. Новая космическая гонка и «холодная война»
В Saxo Bank отметили, что летом этого года Китай провел испытания гиперзвукового аппарата, который может выходить на низкую орбиту, а затем снова входить в атмосферу и лететь к цели. Эта технология делает устаревшей традиционную и ядерную военную технику, что создает «чувство незащищенности», считают эксперты.
«В 2022 г. начнется массовая гонка гиперзвуковых вооружений среди лидирующих военных сил, поскольку ни одна страна не захочет чувствовать себя отстающей», — предупредили аналитики.
Таким образом, гиперзвук и космос будут в центре нового этапа углубляющегося соперничества между США и Китаем на всех фронтах — экономическом и военном. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, в том числе Россия, Индия, Израиль и страны Европейского союза (ЕС).
Среди других «шокирующих предсказаний» Saxo Bank также фигурируют:
- Создание новой цифровой платформы на основе NFT, которая вытеснит Spotify;
- Прорыв в биомедицине, позволяющий в перспективе продлить среднюю продолжительность жизни на 25 лет;
- Создание суперфонда ЕС для решения проблем климата, энергетики и обороны. Его объем составит $3 трлн, фонд будет финансироваться за счет пенсионных отчислений, а не новых налогов;
- Победа «женской армии» инвесторов над «корпоративным патриархатом». Так, они устроят скоординированную атаку на компании со слабыми показателями в области гендерного равенства, запустив продажи акций «патриархальных» организаций, чем вызовут сильнейшие колебания их котировок. Предполагается, что это движение найдет поддержку у властей.
- Индия войдет в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) или в некую другую зону свободной торговли.