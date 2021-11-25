Saxo Bank спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году
Курс рубля укрепится по отношению к доллару с нынешних 74,7-75 до 69-70 руб. в следующем году, заявил в ходе пресс-конференции директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
Первой причиной этого он назвал политику Центрального банка, направленную на снижение инфляции до 4%. От данного целевого значения она отошла в конце прошлого года и по итогам октября 2021 г. составила 8,13%. Чтобы замедлить темпы роста потребительских цен, ЦБ стал повышать ключевую ставку. В итоге с марта она поднялась с исторически минимальных 4,25% до 7,5% годовых.
Говоря об этом, Якобсен положительно высказался о председателе российского регулятора Эльвире Набиуллиной. «Набиуллина — очень прагматичная глава ЦБ», — приводят его слова «Вести».
По мнению аналитика Saxo Bank, низкая инфляция укрепит рубль. Однако по итогам этого года она сложится выше оценок ЦБ и Минэкономразвития — в диапазоне 7-10%, считают в инвестбанке.
Согласно последнему среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. составит 7,4-7,9%. Минэкономразвития ранее представило оценку в 7,4%. Однако вчера глава ведомства Максим Решетников допустил, что финальный показатель может превысить данное значение.
Второй причиной укрепления рубля в следующем году являются сохраняющиеся высокие цены на нефть, отметил Якобсен. «У нас сейчас новый сырьевой цикл, а рубль — это сырьевая валюта, я считаю, что рубль будет укрепляться», — сказал он. Эксперт пояснил, что в итоге российские нефтегазовые компании направят дополнительные валютные доходы на покупку рублей на Московской бирже для осуществления операционной деятельности и уплаты налогов. Все это приведет к снижению спроса на доллар.
Третьим фактором, который окажет положительное влияние на курс рубля, станет запуск газопровода «Северный поток — 2», который приведет к потери эффективности санкций и изменению мировой повестки, считают в инвестбанке.
Вчера Решетников заявил, что сейчас фундаментальных причин для ослабления рубля нет — оно связано с «нервозностью» в других странах. Так, 22 октября курс доллара впервые с конца июня 2020 г. опустился ниже 70 руб. Евро 25 октября упал ниже 81 руб. впервые с конца июля прошлого года. Однако потом на фоне заявления президента США Джо Байдена о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва российская валюта стала слабеть. На открытии сегодняшних торгов доллар торговался по 74,82 руб., евро — по 83,95 руб., следует из данных Мосбиржи.
Ранее аналитики SberCIB повысили оценку курса рубля к доллару на конец 2022 г. с 70 до 67 руб., евро — с 77 до 72 руб. Это будет связано с высокими ценами на газ в Европе, заявили в кредитной организации.