Saxo Bank спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году

Вчера Решетников заявил, что сейчас фундаментальных причин для ослабления рубля нет — оно связано с «нервозностью» в других странах. Так, 22 октября курс доллара впервые с конца июня 2020 г. опустился ниже 70 руб. Евро 25 октября упал ниже 81 руб. впервые с конца июля прошлого года. Однако потом на фоне заявления президента США Джо Байдена о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва российская валюта стала слабеть. На открытии сегодняшних торгов доллар торговался по 74,82 руб., евро — по 83,95 руб., следует из данных Мосбиржи.